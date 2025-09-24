महामार्गावर दिवसा अवजड वाहनांना बंदी
बोईसर, ता. २४ (बातमीदार) : मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर ठाणे शहर आणि घोडबंदर मार्गावर सातत्याने होणाऱ्या वाहतूक कोंडीमुळे नागरिक वैतागले आहेत. दिवसा अवजड वाहनांच्या वाहतुकीवर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली होती. नागरिकांच्या मागणीनुसार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संबंधित सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्याची बैठक घेऊन नागरिकांना त्रास होऊ नये, यादृष्टीने ठाणे शहर, घोडबंदर रोड आणि मुंबई-अहमदाबाद महामार्ग या ठिकाणी वाहतुकीचे योग्य नियमन करून आवश्यक उपाययोजना आखण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने महामार्गावर दोन ऑक्टोबरपर्यंत सकाळी सहा ते रात्री नऊ वाजेपर्यंत गुजरात बाजूकडून ठाणे दिशेला जाणारी १० चाकी व त्यापेक्षा अधिक चाके असलेल्या अवजड वाहनांची वाहतूक बंद करण्याची सूचना जारी केली आहे.
दहा आणि त्यापेक्षा अधिक चाकांच्या अवजड वाहनांना चिंचोटी नाका येथे प्रवेश बंद करण्यात आला आहे. या दरम्यान गुजरात बाजूकडून ठाणे आणि जेएनपीएच्या दिशेने जाणाऱ्या अवजड वाहनांची गैरसोय होऊ नये, याकरिता महामार्गावरील तलासरी, चारोटी, मनोर, हालोली या ठिकाणी धाबे, हॉटेल आणि सुरक्षित वाहनतळाच्या जागी ही वाहने उभी करून ठेवण्यात येणार असून रात्री नऊ वाजल्यानंतर इच्छितस्थळी जाण्यास या वाहनांना परवानगी असणार आहे. अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या वाहनांना ही अधिसूचना लागू होणार नसल्याची माहिती प्रशासनाने दिली. वाहतूक नियमांचे काटेकोर पालन व्हावे, याकरिता महामार्गावर वाहतूक पोलिसांसोबतच खासगी वॉर्डनची नेमणूक केली जाणार आहे.
