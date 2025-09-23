कडापेची ‘श्री कालिकाई माता’
माणगाव, ता. २३ (वार्ताहर) ः तालुक्यातील कडापे गावातील श्री कालिकाई, श्री बापूजीबुवा मंदिर शक्तिपीठ म्हणून ओळखले जाते. कांदळगाव-जिता रस्त्यालगतच्या टेकडीवर वसलेल्या मंदिरातील श्री कालिकाई मातेला शाक्तपंथीय कायस्थ कुटुंबे कुलदेवता मानतात.
शाक्तपंथामध्ये सात बहिणींचा उल्लेख केला जातो. तळा येथील चंडिकामाता, कडापेची कालिकाई (कडापकरीण), वानस्ते गावची कालिकाई (वानस्तेकरीण), घोसाळकर देशमुखांची कुलदेवता खाजणी गाव (श्री खाजणाई), डोंगर आळीची कालिकाई, श्री वावेकरीण, श्री पिष्ठई माता अशा सात बहिणींचा उल्लेख आढळतो. श्री कालिकाई मातेचे मूळ स्वरूप फक्त तांदळ्याचे आहे. त्यावर देवीचा मुखवटा व रूप देऊन साडीचोळी घातली जाते; पण रौद्र स्वरूपात उत्तरेकडून दक्षिणेकडे चाललेल्या श्री कालिकाईला बापूजीबुवा यांनी भक्तिभावाने शांत केले, अशी आख्यायिका आहे. त्यामुळेच देवीचे दक्षिणोत्तर मुख येथे पाहायला मिळते.
सासनकाठ्यांचे आकर्षण
- चैत्र पौर्णिमेस येथे यात्रा भरते. कडापे गावातून तसेच शेजारील पंचक्रोशीतून उंच बांबूच्या सुशोभित काठ्या (सासनकाठ्या) वाद्यांच्या गजरात नाचवल्या जातात. या काठ्या नाचवत प्रदक्षिणा घालून नंतर देवीसमोर ठेवल्या जातात.
- नवरात्रीत श्री कालिकाई मातेच्या दर्शनासाठी तालुक्यातून भाविक येतात. आडनाव कर्णिक परंतु नंतर महाडकर, टिपणीस असलेल्या भार्गव गोत्री कुटुंब कडापकरीण श्री कालिकाईला कुलदैवत मानतात. श्री कालिकाई, श्री बापूजीबुवा मंदिरात दररोज पूजाअर्चा होते.
