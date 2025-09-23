ओवळ्यातील ''ट्रिनिटी''चा वनवास संपेना
९० टक्के रक्कम भरूनही १२ वर्षे विकास रखडला
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २३ ः ठाण्यात मोठमोठी गृहसंकुले उभी राहात असताना ओवळा परिसरातील ट्रिनिटी गृहसंकुलाचे बांधकाम १२ वर्षे रखडले आहे. या गृहसंकुलासाठी १५० कुटुंबांनी ९० टक्के रक्कम विकसकाकडे भरूनही त्यांना घराचा ताबा मिळालेला नाही. त्यामुळे आमदार संजय केळकर यांनी याबाबत पुढाकार घेतला असून, आर्थिक गुन्हे शाखेत तक्रार करण्यात आली आहे.
ओवळा परिसरात विकसकाने ट्रिनिटी गृहसंकुलाचे काम १२ वर्षांपूर्वी हाती घेतले होते. स्वप्नातील घर ठाण्यात असावे यासाठी सुमारे १५० कुटुंबाने कर्ज काढून येथील घरांमध्ये गुंतवणूक केली. त्यासाठी टप्प्याटप्प्याने ९० टक्के रक्कमही भरली, पण इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाले नसल्याने गुंतवणूकदार हवालदिल झाले आहे. याविषयीची तक्रार आमदार संजय केळकर यांच्याकडे केली असता त्यांनी रविवारी (ता. २१) येथे भेट देऊन गुंतवणूकदारांशी संवाद साधला. या वेळी ठाणे जिल्हा हाउसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष सीताराम राणे हेदेखील उपस्थित होते.
स्वयंपुनर्विकासाचा मार्ग अवलंबू
याबाबत बोलताना केळकर म्हणाले की, या इमारतीत सुमारे १५० कुटुंबे वास्तव्यास येणार होती, मात्र १२ वर्षे उलटली तरीही विकसकाला इमारत पूर्ण करता आली नाही. त्यामुळे ते हवालदिल झाले आहेत. याप्रकरणी आम्ही या कुटुंबांच्या पाठीशी असून, विकसकाविरुद्ध आर्थिक गुन्हे शाखेत तक्रार दाखल केली आहे. विकसकाला बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी मुदत दिली आहे. त्या वेळेत बांधकाम पूर्ण झाले नाही तर पोलिसांच्या मदतीने विकसकाला तुरुंगात खडी फोडायला लावू आणि स्वयंपुनर्विकासाचा मार्ग अवलंबू, असे त्यांनी म्हटले आहे.