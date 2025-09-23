वाहतूक कोंडीमुळे शाळा व्यवस्थापन हैराण
भिवंडी, ता. २३ (वार्ताहर) : शहरातील रस्त्यांची दयनीय अवस्था आणि वाढती लोकसंख्या यामुळे वाहतूक कोंडीचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. वाहनचालक, प्रवासी, नोकरदार वर्ग तसेच शालेय विद्यार्थी यांना रोजच्या प्रवासात मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. या समस्येवर तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी पद्मश्री अण्णासाहेब जाधव विद्यालयाचे मुख्याध्यापक तसेच महाराष्ट्र राज्य शिक्षण क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष सुधीर घागस यांनी महापालिका आयुक्त आणि वाहतूक विभागाला निवेदन सादर केले आहे.
भिवंडी हे कामगार वस्तीचे शहर असून, येथील लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे दुचाकी, रिक्षा, चारचाकी, तसेच अवजड वाहनांची रेलचेल दिवसेंदिवस वाढत आहे. मात्र, अरुंद आणि खड्डेमय रस्त्यांमुळे वाहतूक सुरळीत होत नाही. पार्किंगची सुविधा नसल्याने आणि वाहनचालकांकडून वाहतुकीचे नियम पाळले जात नसल्याने अनेक भागांत मोठ्या प्रमाणात कोंडी निर्माण होते. धामणकर नाका परिसरातील स्थिती अधिक गंभीर आहे. या भागात बी. एन. एन. महाविद्यालय, पद्मश्री अण्णासाहेब जाधव विद्यालय, विद्याश्रम प्राथमिक शाळा, रईस हायस्कूल अशा अनेक शाळा व महाविद्यालये आहेत. दररोज हजारो विद्यार्थी शिक्षणासाठी येथे येतात. रस्त्यांची दुरवस्था आणि वाहतूक नियोजनाच्या अभावामुळे जीवघेणी कोंडी होत आहे. विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षक भयभीत आहेत. अल्पवयीन मुले परवान्याशिवाय गाड्या सुसाट पळवतात, त्यामुळे अपघातांचा धोका वाढला आहे.
अपूर्ण रस्त्यांची कामे तातडीने पूर्ण करावीत, महत्त्वाच्या चौकात सिग्नल यंत्रणा बसवावी, नियम मोडणाऱ्या वाहनचालकांवर दंडात्मक कारवाई व्हावी, अधिकृत पार्किंगची व्यवस्था करावी; तसेच मुख्य रस्त्यांवर अतिरिक्त वाहतूक पोलिस नियुक्त करावेत, अशी मागणी सुधीर घागस यांनी निवेदनात केली आहे. भिवंडीकरांचे जीवन सुखकर करण्यासाठी महापालिका प्रशासन आणि वाहतूक पोलिसांनी समन्वय साधून काटेकोर नियोजन करून विशेष प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे घागस यांनी स्पष्ट केले आहे.
दुरुस्तीची कामे अपूर्ण
शहरातील अनेक रस्त्यांवर खड्डे असून, दुरुस्तीची कामे अपूर्ण आहेत. त्यामुळे प्रवास करणे नागरिकांना नकोसे झाले आहे. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने पावले उचलली नाहीत तर दैनंदिन जीवन अधिकच विस्कळीत होईल, अशी चिंता व्यक्त होत आहे.
