‘माझा सोसायटी उत्सव स्पर्धे’तील विजेते सन्मानित
‘माझा सोसायटी उत्सव’ स्पर्धेतील विजेते सन्मानित
‘सकाळ’च्या उपक्रमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
मुंबई, ता. २३ ः आजच्या धावपळीच्या जीवनात सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये सुख-दुःख वाटून घेण्याबरोबरच सण-उत्सवही उत्साहात साजरे होतात. या पार्श्वभूमीवर ‘सकाळ’ आयोजित ‘माझा सोसायटी उत्सव स्पर्धा’ या उपक्रमाला यंदा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला असून त्यातील विजेत्या सोसायटींचा अलीकडेच गौरव करण्यात आला.
मुंबई, ठाणे, बदलापूर, अंबरनाथपासून ते वसई, विरारपर्यंत असंख्य सोसायट्यांनी या स्पर्धेत उत्साहपूर्ण सहभाग नोंदवला. छायाचित्रे आणि प्रत्यक्ष भेटींमुळे परीक्षकांना सादरीकरणातील अनोखी विविधता जवळून अनुभवण्याची संधी मिळाली.
याशिवाय अजून १० सोसायट्यांमध्ये ‘माझा सोसायटी उत्सव’ आयोजित करण्यात आला. येथे स्टॉल्सवर स्पिन द व्हील, संगीत-खुर्ची यांसारखे खेळ, गाणी, तसेच रहिवाशांचा उत्स्फूर्त सहभाग यामुळे आनंदाला आणखी रंग चढला. विजेत्यांना देण्यात आलेले ‘माझा’ प्रॉडक्ट्स आणि सोशल मीडियावर शेअर झालेल्या स्टोरींनी वातावरण अधिक उत्साहपूर्ण बनवले.
‘माझा’चे नवीन कॅम्पेन असे म्हणते, की आयुष्यातील खरा आनंद फक्त मोठ्या यशातच नसतो, तर तो अनेकदा छोट्या-छोट्या अनपेक्षित जिंकण्यात दडलेला असतो. हीच ‘छोटी जीत’ आपल्याला जगण्याची खरी ताकद देते.
हाउसिंग सोसायट्यांमध्ये सण-उत्सवांच्या निमित्ताने सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केले जातात. यात प्रत्येक वयोगटातील व्यक्तींना सहभाग घेण्याची संधी मिळते. कोणी सजावट करतात, कोणी नाटक, नृत्य, संगीत अशा सादरीकरणांची तयारी करतात. याच मंचांमधून अनेक कलाकार, मराठी अभिनेते पुढे आले आणि त्यांनी आपल्या क्षेत्रात यश संपादन केले. अशा उपक्रमांमुळे कला, अभिनय, नृत्य, संगीत यांसारख्या क्षेत्रांत रस निर्माण होतो आणि नवे कलाकार घडण्यास मदत होते. त्यामुळे अशा सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे महत्त्व आजही तितकेच मोठे आहे.
विजेत्या सोसायटीत प्रत्यक्ष जाऊन ट्रॉफी, प्रमाणपत्र आणि भेटवस्तू देण्यात आल्या. ‘माझा सोसायटी उत्सव स्पर्धा’ हा केवळ सजावटीचा किंवा सादरीकरणाचा उत्सव नसून समाजभावना, एकोप्याची जाणीव आणि संस्कृतीशी जोडणारा एक बहुरंगी उपक्रम ठरला.
‘सकाळ’च्या सहकार्याने ‘माझा’ने आयोजित केलेल्या ‘सोसायटी उत्सवा’तील सहभागी स्पर्धकांनी उत्तम सांस्कृतिक भान ठेवून उत्सवाचे नव्याने महत्त्व पटवून देण्यासाठी ज्या सामाजिक संकल्पना सादर केल्या, त्या मोठ्या विचारक्षमतेच्या होत्या. त्यातून जो संदेश समाजापर्यंत पोहोचवायचा होता, तो योग्यरीतीने पोहोचविण्यात पुरस्कारविजेते मंडळ यशस्वी ठरले होते. परीक्षक या नात्याने मला याचा आनंद झाला.
- विजयराज बोधनकर, चित्रकार, लेखक, व्याख्याता
खरेतर यावर्षी पावसाने खूप त्रास दिला. मंडपात पाणी शिरले, तरीही सर्वांनी दिवस-रात्र आलटून-पालटून आपापली कामे वाटून घेत खूप मेहनत केली. त्याच मेहनतीमुळे आम्ही ‘चित्रपटाचा आजवरचा प्रवास’ हा देखावा लोकांसमोर प्रभावीपणे उभा करू शकलो.
- प्रमोद सावंत, अध्यक्ष, श्रीरंग सहनिवास
स्पर्धेसाठी परीक्षक
- विजयराज बोधनकर, चित्रकार, लेखक, व्याख्याता
- उमेश घुगे, उपायुक्त, एमडीएसीएस
विजेते
नावीन्यपूर्ण आरास
१. श्रीरंग सहनिवास, ठाणे
२. क्रिस्टल स्पायरस, ठाणे
३. झेनिथ टॉवर, मुलुंड
सामूहिक सादरीकरण
१. कृष्णा इस्टेट, बदलापूर
२. पंचरत्न, नालासोपारा
३. रुद्राक्ष कॉम्प्लेक्स, दहिसर
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.