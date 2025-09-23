बनावट दाखला प्रकरणात अटकसत्र
शिक्के बनवणाऱ्या दोघांची मुंबईतून धरपकड
पनवेल, ता. २३ (वार्ताहर) : अल्पवयीन असल्याचा न्यायालयीन दाखला दिल्या प्रकरणात वकिलापाठोपाठ आणखी दोघांना मुंबईतून अटक करण्यात आली आहे. या दोघांनी न्यायालयाचे बनावट शिक्के बनवून दिल्याचे तपासात उघडकीस आले आहे.
वाशीत राहणारे बांधकाम व्यावसायिक लाधवजी पटेल (५७) यांना उलवे सेक्टर १७ मधील जमीन खरेदी व्यवहारासाठी न्यायालयातून अल्पवयीन असल्याचा दाखला घेणे आवश्यक होते. यासाठी पटेल यांनी न्यायालयात अर्ज केला होता; मात्र प्रक्रियेला विलंब होत असल्याने ओवळे येथे राहणाऱ्या सागर घरतने एका वकिलामार्फत प्रमाणपत्र देण्याचे आश्वासन दिले. त्यानुसार १० सप्टेंबर रोजी पनवेलचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांच्या स्वाक्षरी, शिक्का असलेले प्रमाणपत्र पनवेल न्यायालयात दाखल करण्यात आले, पण पडताळणीत हे प्रमाणपत्र बोगस असल्याचे उघड झाले. त्यानुसार न्यायालयाची फसवणूक केल्याप्रकरणी ॲड. व्ही. के. शर्माला अटक करण्यात आली, तर मुंबईतील भेंडीबाजार येथून मोहम्मद सलीम इलीयाज शेख, धारावीतील मोहम्मद मुमताज मकबुल हुसेनला अटक करण्यात आली आहे. एका अपंग व्यक्तीच्या मदतीने दोघांनी न्यायालयाचे बनावट शिक्के बनवल्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सचिन पोवार यांनी सांगितले.
