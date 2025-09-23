भिवंडीत लोकवस्तीत सोनसाखळी चोरीला
भिवंडीत लोकवस्तीत सोनसाखळी चोरीला
भिवंडी, ता. २३ (बातमीदार) : शहरातील कोबडपाडा येथील लोकवस्तीत सोनसाखळी चोरीची घटना घडली असून यामुळे परिसरातील महिलांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. ही घटना रविवारी (ता. २१) सकाळी साडेसहाच्या सुमारास घडली. तालुक्यातील आनगाव-निवळी येथील रहिवासी विमल नारायण निवळे (वय ६०) आपल्या लहान नातवंडांसोबत कोंबडपाडा परिसरातून छत्रपती शिवाजी महाराज चौक दिशेने चालत होत्या. त्या द फूड टाऊन हॉटेलसमोर आल्या असता दोन काळे शर्ट घातलेल्या तरुणांनी मागून येऊन त्यांच्याकडील सोन्याचे मंगळसूत्र आणि सोन्याची साखळी जबरदस्तीने हिसकावून घेतली. या चोरीतील सोन्याची किंमत तब्बल एक लाख १६ हजार रुपये आहे. आरोपी मोटारसायकलवर बसून भरधाव वेगाने घटनास्थळावरून पळून गेले. विमल निवळे यांनी याप्रकरणी निजामपूर पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदविली आहे. याप्रकरणी सहाय्यक पोलिस निरीक्षक चव्हाण पुढील तपास करीत आहेत. परिसरातील नागरिकांनी पोलिसांकडे तत्काळ योग्य कारवाईची मागणी केली आहे, तर महिलांनी सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
