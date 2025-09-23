पूर्व द्रुतगती महामार्गावर टँकर पलटी; चालक जखमी
पूर्व द्रुतगती महामार्गावर टँकर पलटी; चालक जखमी
घाटकोपर, ता. २३ (बातमीदार) ः पूर्व द्रुतगती महामार्गावर घाटकोपर-विक्रोळीदरम्यान गोदरेज सोप विभागासमोर चढणीवर आज मंगळवारी (ता. २३) सकाळी साडेसहा वाजता एक डम्पर पलटी झाला. या अपघातात चालक जखमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
घटनेची माहिती मिळताच फायर ब्रिगेडचे जवान घटनास्थळी दाखल झाले आणि विक्रोळी वाहतूक पोलिसांसोबत मिळून त्यांनी बचावकार्य केले. वाहतूक पोलिस निरीक्षक अशोक लांडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली डम्पर सरळ करण्याचे काम हाती घेण्यात आले व दुपारपर्यंत ते यशस्वीरीत्या पूर्ण झाले.
या अपघातामुळे काही काळ महामार्गावर वाहतूक कोंडी झाली होती; मात्र पोलिस व फायर ब्रिगेडच्या तत्परतेमुळे परिस्थिती नियंत्रणात आणली गेली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.