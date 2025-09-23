सामाजिक उपक्रम राबविण्याचा प्रभा विनायक नवरात्रौत्सव मंडळाचा संकल्प
सामाजिक उपक्रम राबविण्याचा प्रभा विनायक नवरात्रोत्सव मंडळाचा संकल्प
प्रभादेवी, ता. २३ (बातमीदार) : नवरात्रोत्सवात केवळ देवीची भव्य मांडणी व सांस्कृतिक कार्यक्रम यापुरतेच न थांबता प्रभाविनायक नवरात्रोत्सव मंडळाने यावर्षीही समाजाभिमुख उपक्रम राबविण्याचा संकल्प केला आहे.
प्रभादेवी येथील प्रभा विनायक नवरात्रोत्सव मंडळाने बाहेरून कोणाकडूनही वर्गणी न गोळा करता स्वखर्चाने उत्सव साजरा करण्यावर भर दिला आहे. नवरात्रीच्या निमित्ताने अनेक जण एकत्र येतात अशावेळी विविध सामाजिक कार्यक्रमातून घेण्यात येणाऱ्या शिबिरातून त्यांचा फायदा व्हावा, यासाठी गेली अनेक वर्षे सामाजिक उपक्रमाचे आयोजन करत असल्याचे मंडळाच्या वतीने सांगण्यात आले.
यंदाचे मंडळाचे हे ५८ वे वर्ष असून, यावर्षी कोल्हापूरच्या महालक्ष्मी मातेचा मुखवटा दाखविण्यात आला असून, सुंदर अशी सजावट करण्यात आली आहे, विद्युत रोषणाईने वातावरण प्रफुल्लित झाले आहे. देवीच्या तेजोपुंज रूपाचे दर्शन घेण्यासाठी भाविकांची या ठिकाणी गर्दी होताना दिसून येत आहे.
दरवर्षी मंडळाच्या वतीने सांस्कृतिक, धार्मिक आणि सामाजिक उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येते. यापूर्वीही मंडळाच्या वतीने आपत्कालीन परिस्थितीत स्वतःचा बचाव कसा करावा, हृदयविकाराचा झटका आल्यास रुग्णाचे प्राण कसे वाचवावे याचे प्रात्यक्षिक शिबिर, सुजोग थेरपी, आरोग्य शिबिर, रक्तदान शिबिर, मुलांसाठी विज्ञान मार्गदर्शन शिबिर, स्वछता मोहीम यांसारखे उपक्रम राबविले आहेत.
या नवरात्रीत मंडळाच्या वतीने आरोग्य तपासणी शिबिर, निसर्गउपचार शिबिर, सायबर क्राइम या विषयवार जनजागृती मोहीम असे विविध उपक्रम घेण्यात आले असल्याचे मंडळाचे अध्यक्ष अचल केणी यांनी सांगितले.