नालासोपाऱ्यात दोन कोटींचे एमडी जप्त
नालासोपारा, ता. २३ (बातमीदार) : शहराच्या पूर्व परिसरातील प्रगतीनगर येथे अमली पदार्थ विक्री करणाऱ्या एका नायजेरियन व्यक्तीकडून तब्बल दोन कोटी आठ लाखांचे एमडी (मेफेड्रॉन)चा साठा जप्त केला आहे. याबाबत तुळिंज पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून संशयित आरोपीला अटक केले आहे.
चिमेझी इमॅन्युएल गॉडसन चिमा (वय ४०) असे अटक केलेल्या नायजेरियन नागरिकाचे नाव आहे. प्रगतीनगर परिसरातील जगन्नाथ अपार्टमेंटमधील एका फ्लॅटमधून नायजेरियन व्यक्ती अमली पदार्थांची तस्करी करीत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानंतर तुळिंज विभागाचे सहाय्यक पोलिस आयुक्त उमेश माने-पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली वरिष्ठ निरीक्षक विजय जाधव, वालीवचे वरिष्ठ निरीक्षक दिलीप घुगे यांच्या पुढाकाराखाली रविवारी (ता. २१) स्वतंत्र पथक तयार करण्यात आले. या पथकाने छापा टाकत घराची तपासणी आणि अंगझडती घेतली असता, एक किलो ४० ग्रॅम एमडीचा साठा पोलिसांना सापडला.
पोलिसांची मोठी कारवाई
मिरा-भाईंदर वसई-विरार पोलिस आयुक्तालयाच्या गुन्हे शाखा युनिट ४ ने ५ सप्टेंबर रोजी हैदराबादमधील एका कारखान्यावर छापा टाकून १२ हजार कोटींचे मेफेड्रॉन जप्त केले होते. त्यानंतर १२ सप्टेंबरला गुन्हे शाखा युनिट ३ने वसईच्या पडावरवाडी भागातून राजस्थानमधील तीन व्यक्तींना अटक करून त्यांच्याकडून आठ कोटी चार लाखांचे अमली पदार्थ जप्त केले होते. गुन्हे शाखा युनिट २ने १३ सप्टेंबर रोजी तुळिंज पोलिस ठाण्याच्या परिसरातून तिघांना अटक करून त्यांच्याकडून ५० लाखांचे अमली पदार्थ जप्त केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.