पथविक्रेत्यांना स्वच्छतेसह अन्न सुरक्षेचे प्रशिक्षण
प्रधानमंत्री पथविक्रेता आत्मनिर्भर योजनेची अंमलबजावणी
पनवेल, ता. २३ (वार्ताहर) : प्रधानमंत्री पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी (पीएम स्वनिधी) योजनेअंतर्गत पनवेल महापालिकेतर्फे विविध उपक्रम राबवले जात आहेत. आयुक्त मंगेश चितळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत सुरू असलेल्या लोककल्याण मेळाव्याचा एक भाग म्हणून शुक्रवार, १९ सप्टेंबर रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन येथे प्रभागातील अन्नविक्रेते व फेरीवाल्यांसाठी विशेष प्रशिक्षण शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. या प्रशिक्षणाला पथविक्रेत्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
प्रशिक्षणादरम्यान विक्री करताना स्वच्छतेचे पालन, वैयक्तिक स्वच्छतेचे महत्त्व, विक्रीसाठी योग्य जागेची निवड व परिसराची स्वच्छता याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. यासोबतच अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण परवाना मिळविण्याची प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे आणि त्यातून मिळणारे फायदे यांची माहिती देण्यात आली. हे प्रशिक्षण श्री ॲनॅलेटिकल लॅब या संस्थेकडून घेण्यात आले.
कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी उपायुक्त अभिषेक पराडकर, सहाय्यक आयुक्त डॉ. रूपाली माने, एनयूएलएम विभागप्रमुख नामदेव पिचड यांनी विशेष परिश्रम घेतले. शहर अभियान व्यवस्थापक विनया म्हात्रे, नवनाथ थोरात तसेच इतर कर्मचारीही उपस्थित होते.
लोककल्याण मेळाव्याची प्रमुख उद्दिष्टे
पीएम स्वनिधी योजनेच्या नवीन अर्जांचा प्रचार व प्रसिद्धी
मंजूर अर्जांचे कर्ज वितरण सुलभ करणे
बँकांकडील प्रलंबित अर्ज निकाली काढणे
लाभार्थ्यांचे डिजिटल ऑनबोर्डिंग सुनिश्चित करणे
FSSAI च्या समन्वयाने अन्नविक्रेत्यांचे प्रशिक्षण
पथविक्रेत्यांचे सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइलिंग करून विविध योजनांचा लाभ मिळवून देणे
कोट
पनवेल महानगरपालिकेतर्फे आयोजित लोककल्याण मेळाव्याचा मुख्य उद्देश पथविक्रेत्यांचे सामाजिक-आर्थिक सक्षमीकरण करणे हा आहे. स्वच्छता, अन्न सुरक्षा आणि डिजिटल ऑनबोर्डिंग याबाबतचे मार्गदर्शन मिळाल्यामुळे पथविक्रेते अधिक जबाबदारीने आणि सुरक्षित पद्धतीने व्यवसाय करू शकतील. यामुळे पनवेल शहरात स्वच्छता, आरोग्य व उद्यमशीलता या तिन्ही गोष्टींना चालना मिळेल.”
- मंगेश चितळे, आयुक्त, पनवेल महानगरपालिका
