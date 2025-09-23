ठाण्यात खिडकीच्या बाहेरील सज्जा पडला ;
ठाण्यात खिडकीबाहेरील सज्जा पडला; नौपाड्यातील घटना
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २३ ः नौपाड्यातील शिवतीर्थ इमारतीतील दुसऱ्या मजल्यावरील खिडकीचा सज्जा पडल्याची घटना घडली आहे. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. ही घटना सोमवारी (ता. २२) रात्री सव्वाअकरा वाजण्याच्या सुमारास घडली आहे.
शिवतीर्थ इमारतीबाहेरील खिडकीच्या बाहेरील सज्जा पडून खिडकीची लोखंडी ग्रील लटकत असल्याची माहिती ठाणे महापालिका आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेला मिळाली. तत्काळ घटनास्थळी आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेचे कर्मचारी आणि अग्निशमन दलाचे जवान यांनी धाव घेतली आणि लटकत असलेला सज्जा व खिडकीची लोखंडी ग्रील काढून बाजूला केली. समितीचे सहाय्यक आयुक्त आणि कार्यकारी अभियंता यांच्या आदेशाने धोकापट्टी बांधून तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करण्यात आले. तर इमारतीच्या बाहेरील बाजूचा खिडकीवरील सज्जा धोकादायक स्थितीमध्ये असून, त्या ठिकाणी पुढील कार्यवाही प्रभाग समितीकडून करण्यात येणार आहे. ही इमारत ही तळ अधिक तीन मजली असून त्या इमारतीचे बांधकाम अंदाजे ४६ वर्षे जुने आहे. रूम नंबर २१ ही बीरेन शहा यांच्या मालकीची असून तेथे राजेश राणे हे भाडोत्री म्हणून राहतात, अशी माहिती आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेने दिली.
