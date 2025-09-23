भिवंडीत गांजाविक्रीप्रकरणी दोघांना अटक
भिवंडीत गांजाविक्रीप्रकरणी दोघांना अटक
भिवंडी, ता. २३ (बातमीदार) ः शहरालगत के. बी. चौकी ते ताडाळी रोड परिसरात गांजाविक्रीप्रकरणी दोघांना अटक केली आहे. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सुनील साळुंखे यांना गुप्त माहिती मिळाल्यानंतर गुन्हे शाखा घटक दोन पोलिसांनी सापळा रचून दोन आरोपींना ताब्यात घेतले. अटक केलेल्या आरोपींची नावे प्रशांत ऊर्फ सलाड सुरेश तायडे (वय २७) आणि सोहेल ऊर्फ पित्तल इरफानअली अन्सारी (वय २०) अशी असून प्रशांत कल्याण येथील टिटवाळा, तर सोहेल भिवंडी येथे राहतो.
पोलिस तपासात दोघांकडून एकूण चार किलो ८२७ ग्रॅम गांजा जप्त झाला असून त्यासोबतच विक्रीसाठी वापरलेली दुचाकीही हस्तगत केली आहे. यामुळे अंदाजे तीन लाख ५४ हजार ८०० रुपयांचा मुद्देमाल पोलिसांच्या ताब्यात आला आहे. याप्रकरणी भिवंडी शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तपासादरम्यान, आरोपी प्रशांतच्या घराची झडती घेत असताना त्याच्या ताब्यातून अवैध माऊझर/पिस्तूल आणि एक जिवंत काडतूसही सापडले आहे. त्याचा मुद्देमाल सुमारे तीन लाख ८५ हजार १०० रुपयांच्या किमतीचा आहे. आरोपींना बुधवारी (ता. २४)पर्यंत पोलिस कोठडी ठोठावण्यात आली असून ही कारवाई वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक जनार्दन सोनवणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक श्रीराज माळी, मिथुन भोई, पोलिस उपनिरीक्षक रवींद्र पाटील, राजेश शिंदे यांसह गुन्हे शाखेच्या घटक दोन भिवंडी पथकाने केली आहे.
