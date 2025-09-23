मेट्रो प्रकल्प फक्त निवडणुकीसाठी
ठाणे काँग्रेसची फडणवीस सरकारवर टीका
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २३ : मेट्रो प्रकल्पाचा गाजावाजा फक्त निवडणुकीसाठी केला जात आहे. प्रत्यक्षात प्रकल्प अजूनही अधूरा असून, नागरिकांचा त्रास कायम आहे, अशी टीका काँग्रेसने फडणवीस सरकारवर केली आहे. फडणवीस सरकार जनतेसाठी मेट्रो चालू करण्याची तयारी न करता, फक्त प्रचारासाठी चाचणी घेत आहे. ही खरी चाचणी नाही तर निवडणुकीसाठी राजकीय खेळ आहे, असेही काँग्रेसचे अध्यक्ष विक्रांत चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
२०१२मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी भूमिगत मेट्रो प्रकल्पाची घोषणा केली होती. तर २०१४मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली प्रकल्पाची सुरुवात झाली. मात्र आजही मेट्रो मार्गिका अपूर्ण आहेत, पिलर्स उभे नाहीत, कारशेड अर्धवट असून, स्थानक व बोगींची कामे अधुरी आहेत. फडणवीस सरकार फक्त गाजावाजा करीत आहे, प्रत्यक्ष काम पूर्ण करण्यासाठी काहीच तयारी नाही. खर्च कोट्यवधीत वाढला असूनही नागरिकांचा त्रास कायम आहे, अशी टीका काँग्रेसने केली आहे. याप्रसंगी ठाणे काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते राहुल पिंगळे, हिंदुराव गळवे, रवि कोळी उपस्थित होते.
जनआंदोलन उभारणार
घोडबंदर रोडवरील सेवा रस्ता मध्यभागी येणार असल्याने वाहतूक कोंडी वाढेल. स्थानिक नागरिकांचा विरोध असूनही महापालिकेने सेवा रस्त्याचे एकत्रीकरण सुरू ठेवले आहे. काँग्रेस नेते बाळकृष्ण पुर्णेकर यांनी सातत्याने नागरिकांसाठी सेवा रस्त्याची मागणी केली, तरीही सरकारने जनतेला विश्वासात न घेता काम सुरूच ठेवले आहे. सरकारने सेवा रस्ता एकत्रीकरण तातडीने थांबवले नाही आणि मेट्रोबाबत स्पष्ट श्वेतपत्रिका जारी केली नाही, तर काँग्रेस जनहित याचिका दाखल करेल आणि मोठे जनआंदोलन उभारेल, असा इशारा काँग्रेसने दिला आहे.
