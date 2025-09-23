उरण तालुक्यात नवरात्रोत्सवाचा उत्साह
उरण तालुक्यात नवरात्रोत्सवाचा उत्साह
विविध मंदिरे, कुलदैवतांसह घराघरांत घटस्थापना
उरण, ता. २३ (वार्ताहर) : शारदीय नवरात्रोत्सवाच्या मंगलमय प्रारंभानिमित्त उरण तालुक्यातील गावागावांत देवीची प्रतिष्ठापना आणि घटांची स्थापना मोठ्या भक्तिभावाने करण्यात आली. नवरात्रीच्या पहिल्या दिवशीच मंदिरांमध्ये सकाळपासून पूजा-अर्चा, मंत्रोच्चार आणि धार्मिक विधी पार पाडले गेले. तालुक्यातील विविध ग्रामदेवता मंदिरांमध्ये भाविकांनी गर्दी करून देवीचे दर्शन घेतले.
नवरात्र हा देवी दुर्गा मातेच्या शक्तिपूजेचा आणि भक्तिभावाने केलेल्या साधनेचा सण आहे. देशभर वेगवेगळ्या परंपरांनुसार नवरात्रोत्सव साजरा होतो. उरण तालुक्यातील जसखार गावची ग्रामदेवता श्री रत्नेश्वरी देवी, फुंडेची घुरबादेवी, नवीन शेवाची शांतेश्वरी देवी, डोंगरीची अंबादेवी, उरण देऊळवाडीतील उरणावती-शितला देवी, करंज्याची द्रोणागिरी देवी, मोरा कोळीवाड्यातील एकवीरा देवी, नागावची मांगिन देवी, चिरनेरची गावदेवी, कोप्रोलीची वज्रेश्वरी देवी, कोटगावची जरीमरी देवी, बोरखारची गावदेवी, कळंबुसरे गावातील आदर्शची आई भवानी आणि इंद्रायणी डोंगरावरील एकवीरा माता या सर्व देवींच्या मंदिरांत नवरात्रोत्सव उत्साहात साजरा होत आहे. कळंबुसरे गावातील आदर्श नवरात्रोत्सव मंडळ यावर्षी ३१ वे वर्ष साजरे करत आहे. मंडळाने देवीची देखणी मूर्ती आणि आकर्षक सजावट करून भाविकांना भारावून टाकणारा देखावा सादर केला आहे. स्थापनेच्या पहिल्याच दिवशी येथे भाविकांची मोठी गर्दी उसळली. या उत्सवाच्या निमित्ताने केवळ धार्मिक कार्यक्रमच नव्हे, तर विविध सांस्कृतिक उपक्रमांचेही आयोजन करण्यात आले आहे.
............
सांस्कृतिक कार्यक्रमांची रेलचेल
भजन, कीर्तन, पारंपरिक फेर नृत्य, बाल्या नाच, शक्ती तुरा, लहान मुलांचे सांस्कृतिक कार्यक्रम, महिलांसाठी पैठणी सोहळा तसेच रात्रभर दांडिया-गरबा अशा विविध उपक्रमांनी सणाला उत्सवमूर्ती वातावरण मिळणार आहे. मंडळाचे अध्यक्ष चेतन पाटील यांनी सांगितले की, नवरात्रोत्सव हा श्रद्धा आणि संस्कृतीचा मिलाफ असून, भाविकांनी यात सहभागी होऊन परंपरा जपण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. नवरात्राच्या शुभारंभी उरण तालुका भक्तीमय झाला असून, पुढील नऊ दिवस गावागावांत देवीची आराधना, भक्तिमय गीते आणि सांस्कृतिक जल्लोषाचा उत्साह अनुभवायला मिळणार आहे.
