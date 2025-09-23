डोंबिवली नागरी सहकारी बँकेच्या सोलापूर शाखेचे उद्घाटन
डोंबिवली नागरी सहकारी बँकेच्या सोलापूर शाखेचे उद्घाटन
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २३ : डोंबिवली नागरी सहकारी बँकेच्या ६७ व्या शाखेचे उद्घाटन सोलापूर येथील शिव स्मारक परिसरात मोठ्या उत्साहात पार पडले. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन प्रसिद्ध ज्येष्ठ उद्योजक रंगनाथ बंग यांच्या हस्ते करण्यात आले. प्रमुख अतिथी म्हणून सोलापूर जनता सहकारी बँकेचे विद्यमान अध्यक्ष सुनील पेंडसे यांचीही या कार्यक्रमात उपस्थिती होती. उद्घाटनप्रसंगी रंगनाथ बंग यांनी सोलापूर शहरात डोंबिवली नागरी सहकारी बँकेच्या शाखेच्या सुरुवातीचे स्वागत केले. त्यांनी सांगितले की, या शाखेमुळे सोलापूरकरांना दर्जेदार व विश्वासार्ह बँकिंग सेवा मिळतील, याबद्दल मला पूर्ण आश्वास आहे. डोंबिवली नागरी सहकारी बँक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रेरणेतून कार्यरत असल्यामुळे सोलापूरच्या नागरिकांमध्ये या संस्थेविषयी एक भावनिक नाते निर्माण होईल, असा मला विश्वास आहे.
सोलापूर जनता सहकारी बँकेचे अध्यक्ष सुनील पेंडसे यांनी बँकेच्या आर्थिक कामगिरीचे कौतुक करत पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या. ते म्हणाले, सध्याचा काळ डिजिटल युग आहे आणि ग्राहकांना आधुनिक व सुलभ डिजिटल सेवा मिळणे गरजेचे आहे. सहकारी बँकांनी डिजिटल सेवेचा वेगाने स्वीकार करणे आवश्यक आहे. डोंबिवली नागरी सहकारी बँकेने डिजिटल सेवा क्षेत्रात उल्लेखनीय प्रगती केली असून, सोलापूर शाखा आधुनिक बँकिंगच्या परिभाषेत बसणारी आहे. कार्यक्रमात बँकेच्या उपाध्यक्ष नंदिनी कुलकर्णी यांनी बँकेच्या कार्यपद्धती आणि सेवाविषयी माहिती दिली. त्यांनी आशा व्यक्त केली की सोलापूरकरांचे आशीर्वाद बँकेला मिळतील. याशिवाय बँकेचे माननीय संचालक योगेश चौधरी, योगेश वाळुंजकर, मेघना आंबेकर, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनीता पाटील तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी आणि कर्मचारीवर्ग उपस्थित होते.
पाच कोटींच्या ठेवी
पश्चिम महाराष्ट्र क्लस्टरचे प्रमुख मुकेश गुप्ता यांनी बँकेच्या विविध सेवा आणि सोयींबाबत सविस्तर माहिती दिली. सोलापूर शाखेचे प्रमुख भरत मासाळ यांनी उपस्थित मान्यवरांचे मनःपूर्वक आभार मानले.
शाखा उद्घाटनाच्या दिवशी बँकेत १५० हून अधिक चालू आणि बचत खाती, २५ हून अधिक आवर्त खाती उघडण्यात आली. तसेच सुमारे पाच कोटी ५० लाख रुपये किमतीच्या ठेवी व सुमारे १८.०० कोटी रुपये कर्ज प्रकरणांचे व्यवहार यशस्वीपणे नोंदवण्यात आले. ही शाखा सोलापूरमधील मारुती टेळे संकुल, शिंदे चौक, नवी पेठ, शिव स्मारकाजवळ सुरू करण्यात आली असून, सर्व सोलापूरकरांनी या शाखेच्या अत्याधुनिक आणि विश्वासार्ह सेवांचा लाभ घेण्याचे आवाहन या वेळी करण्यात आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.