एनएमएमएस परीक्षेसाठी ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू
शहापूर, ता. २३ (वार्ताहर) : आर्थिक दुर्बल घटकातील बुद्धिमान विद्यार्थ्यांना सर्वोत्तम शिक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने आर्थिक साह्य करण्यासाठी एनएमएमएस (राष्ट्रीय माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजना) शिष्यवृत्ती परीक्षा घेण्यात येते. यासाठी अर्ज करण्याची ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू झाली आहे. पात्र विद्यार्थ्यांना वार्षिक १२ हजार रुपये शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे.
केंद्र सरकरमार्फत २००७-०८ पासून आठवी इयत्तेतील आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी ही परीक्षा राबविली जात आहे. राज्यात ही परीक्षा महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे यांच्यामार्फत ठाणे जिल्ह्यातील विविध केंद्रांवर २१ डिसेंबरला होणार आहे. शासकीय, सरकारमान्य अनुदानित किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आठवीत शिकणारे विद्यार्थी परीक्षा देऊ शकतात.
शिष्यवृत्ती पात्रतेसाठी पालकांचे वार्षिक उत्पन्न साडेतीन लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. सातवीत सामान्य विद्यार्थ्यांना किमान ५५ टक्के गुण असावे. तर अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांना किमान ५० टक्के गुण आवश्यक आहेत. ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेला १२ सप्टेंबरपासून सुरुवात झाली आहे.
------------------
फेब्रुवारीत निकाल
शिष्यवृत्ती परीक्षा २१ डिसेंबरला होणार आहे. परीक्षेचा निकाल फेब्रुवारी २०२६ च्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात जाहीर करण्यात येईल. निकाल व निवड यादी फक्त परिषदेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध केली जाईल. शिष्यवृत्तीला पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्याला नववी ते बारावीपर्यंत दरमहा एक हजार रुपये याप्रमाणे वार्षिक १२ हजार शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे.
