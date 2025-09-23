मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील अपघातात पाच गंभीर जखमी
मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरील अपघातात पाच गंभीर जखमी
मनोर, ता. २३ : मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर मंगळवारी सकाळी दुर्वेस गावाच्या हद्दीत एका अपघातात कारमधील पाच प्रवासी गंभीर जखमी झाले. जैन मंदिरासमोर कारचालकाने अचानक ब्रेक लावल्याने मागून येणाऱ्या कंटेनरने कारला जोरदार धडक दिली.
दुर्वेस गावाच्या हद्दीत एका भीषण अपघातात कारमधील पाच प्रवासी गंभीर जखमी झाले. जैन मंदिरासमोर कारचालकाने अचानक ब्रेक लावल्याने मागून येणाऱ्या कंटेनरने कारला जोरदार धडक दिली. या धडकेमुळे कार रस्ता दुभाजक ओलांडून मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या मार्गावर गेली आणि समोरून येणाऱ्या एका अज्ञात अवजड वाहनाला धडकली. अपघातात कारचे मोठे नुकसान झाले. अपघातातील जखमींना तातडीने उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
जखमींमध्ये सुधीर दोशी (वय ७४), अनुज दोशी (वय ४०), प्रशांत शहा (वय ५२), मुकेश भाई (वय ६४) आणि भानू मणियार (वय ६०) यांचा समावेश आहे. अपघातामुळे महामार्गावर काही काळ वाहतूक कोंडी झाली होती, मात्र महामार्ग सुरक्षा विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी ती पूर्ववत केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.