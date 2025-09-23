त्सुनामीचा मुकाबला करणारी खरफुटीची भिंत
ठाण्याच्या खाडीकिनारी उभी राहतेय खारफुटीची भिंत
कांदळवन विभागाकडून आठ हजार झाडांची लागवड
ठाणे शहर, ता. २३ (बातमीदार) ः ठाण्याला २७ किलोमीटरचा खाडीकिनार लाभला आहे. खाडीच्या लाटांपासून ठाण्याचे रक्षण करणारे कांदळवनसुद्धा संरक्षण भिंत बनून उभे आहे. दरम्यान, आता ही भिंत आणखी मजबूत करण्याचे काम ठाण्याच्या कांदळवन विभागाकडून केले जाणार आहे. वन विभागाकडून १.८० हेक्टर जागेत तब्बल आठ हजार खारफुटीची रोपे लावण्याचे काम हाती घेतले आहे. त्यामुळे भविष्यातील त्सुनामीसारख्या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी या झाडांचा मोठा उपयोग होणार आहे.
ठाणे पूर्वेकडील मीठ बंदर रोड व स्वामी समर्थ मठ परिसरात गेल्या काही वर्षांत रानटी वेली आणि झुडपांचा प्रचंड फैलाव होत आहे. त्यामुळे कांदळवनाच्या वाढीस अडथळा निर्माण होत असून, खाडीच्या पर्यावरणावरही त्याचा परिणाम होत आहे. या पार्श्वभूमीवर वन विभागाने परिसरातील अनावश्यक झाडेझुडपे काढून तेथे नव्याने कांदळवन लागवडीची तयारी केली आहे. लवकरच आठ हजार खारफुटीची रोपे येथे लावली जाणार आहेत. त्यामुळे पुढील काही वर्षांत ठाण्याच्या खाडीकिनारी खारफुटीची आणखी भक्कम भिंत उभी राहण्यास मदत होणार आहे.
त्सुनामीत करणार रक्षण
त्सुनामीनंतर संपूर्ण जगाला कांदळवनाचे खरे महत्त्व समजले आहे. समुद्राच्या प्रचंड लाटा रोखणे, वादळांचा तडाखा कमी करणे, खाडीतल्या मासे-खेकड्यांना आश्रय देणे, स्थलांतरित पक्ष्यांना खाद्य आणि निवासस्थान उपलब्ध करून देणे, खाडीच्या पाण्याचे नैसर्गिक शुद्धीकरण करणे अशा असंख्य जबाबदाऱ्या ही झाडे पार पाडत असतात.
हिरव्या वारशाची निर्मिती
ठाण्याच्या खाडीकिनाऱ्यावर कांदळवनाची लागवड ही केवळ पर्यावरणीय जबाबदारी नाही, तर भविष्यातील पिढ्यांसाठी हिरव्या वारशाची निर्मिती आहे. आठ हजार खारफुटीच्या रोपांच्या लागवडीमुळे खाडीच्या जैवविविधतेला चालना मिळेल आणि पर्यावरणीय संतुलन राखले जाईल, अशी माहिती वन परिक्षेत्र अधिकारी, ठाणे कांदळवन मनीष पवार यांनी दिली.
फोटो : खारफुटी लावण्यासाठी मोकळी केलेली जागा.
