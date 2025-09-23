पंतप्रधान मोदी पोस्ट प्रकरण; ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्याचा भाजपाकडून साडी नेसवून सत्कार
पंतप्रधानांची पोस्ट व्हायरल करणे पडले महागात
ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्याचा भाजपकडून साडी नेसवून ‘सत्कार’
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २३ : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी समाजमाध्यमावर एक पोस्ट व्हायरल केल्याप्रकरणी कल्याण-डोंबिवलीमध्ये भाजप आणि काँग्रेस यांच्यात राजकीय वाद सुरू झाला आहे. याप्रकरणी भाजपने काँग्रेसच्या एका ज्येष्ठ पदाधिकाऱ्याला साडी नेसवून निषेध केला, तर साडी नेसवणाऱ्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करा, अशी आक्रमक भूमिका काँग्रेसने घेतली आहे.
काँग्रेसचे ज्येष्ठ पदाधिकारी प्रकाश पगारे यांनी सोमवारी पंतप्रधान मोदींची बदनामी करणारी एक पोस्ट समाजमाध्यमावर शेअर केली. यावर आक्षेप घेत मंगळवारी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष नंदू परब यांच्यासह इतर पदाधिकाऱ्यांनी मानपाडा पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संदीपान शिंदे यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. त्यांनी पगारे यांच्याविरोधात त्वरित गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली.
दरम्यान, भाजपने पगारे यांना रस्त्यात गाठून त्यांना साडी नेसवल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. यामुळे संतापलेल्या काँग्रेसने तातडीने पत्रकार परिषद घेऊन या कृत्याचा निषेध केला. काँग्रेसचे कल्याण जिल्हाध्यक्ष सचिन पोटे यांनी सांगितले, की भाजपच्या या कृतीविरोधात कल्याण परिमंडळ ३ चे पोलिस उपायुक्त अतुल झेंडे यांची भेट घेऊन गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करणार आहोत.
आपल्याला एक पोस्ट आली. ती मी केवळ व्हायरल केली. त्यांनी मला खोटे सांगून बोलावले आणि जबरदस्तीने साडी नेसवली, असे मामा पगारे यांनी सांगत मला साडी नेसवा अथवा काहीही करा, मी जीव जाईपर्यंत काँग्रेसचे काम करीन. भाजपच्या गुंडांविरोधात लढेन, अशी संतप्त प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
--------------
लोकशाहीची हत्या करण्याचे काम भाजपकडून सुरू आहे. कायदा-सुव्यवस्था बिघडवण्याचे काम भाजप करीत आहे. बहुजन व दलित समाजाचा अपमान केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करावे, अशी मागणी आम्ही करीत आहोत.
- सचिन पोटे, जिल्हाध्यक्ष, काँग्रेस
--------------
पगारे यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्याविषयी पोस्ट व्हायरल करून निंदनीय काम केले आहे. त्यांनी ज्या पद्धतीने फोटो व्हायरल केला त्याच पद्धतीने आम्ही त्यांचा सत्कार केला. आमच्या वरिष्ठांनाही याविषयी पत्र देऊन आम्ही कल्पना दिली आहे. तसेच मानपाडा पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक यांना निवेदन देत पंतप्रधान मोदी यांची बदनामी करणाऱ्याच्या विरोधात योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
- नंदकिशोर परब, कल्याण भाजप जिल्हाध्यक्ष
