प्ले-स्कूलमधील आंदोलनानंतर मनसे कार्यकर्त्यांवर गुन्हा
उल्हासनगर, ता. २३ (वार्ताहर) : प्ले-स्कूलमध्ये एका चिमुकल्याला शिक्षिकेने मारहाण केल्याच्या प्रकरणावरून पालकांमध्ये संताप वाढला होता. मनसेने शाळेवर तत्काळ आक्रमक भूमिका घेत संचालकावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आणि शाळेबाहेरील बॅनर फाडून विरोध व्यक्त केला; मात्र या आंदोलनादरम्यान नियमभंग झाल्यामुळे मनसेचे वैभव कुलकर्णी आणि धनंजय गुरव यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी सांगितले, की शाळेत आंदोलन करताना सार्वजनिक शांतता भंग झाली आणि कायदा-सुव्यवस्था बाधित होण्याची शक्यता होती, त्यामुळे कारवाई करणे आवश्यक झाले.
मनसे पदाधिकारी आणि पालकवर्ग अजूनही शाळा संचालकावर कारवाईची मागणी करीत आहे. मनसे जिल्हाध्यक्ष बंडू देशमुख यांनी शिक्षकांची मानसिक चाचणी, पोलिस व्हेरिफिकेशन आणि सीसीटीव्ही बसवण्याची गरज यावर भर दिला असून संघर्ष सुरू राहणार असल्याचे सांगितले. शहरात तणावाचे वातावरण कायम असून पोलिस प्रशासन परिस्थितीवर नजर ठेवून आहे.
