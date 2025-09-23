अखेर आचोळे रुग्णालयासाठी सरकारकडून मोफत जागा
विरार, ता. २३ (बातमीदार) : वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातील रुग्णांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या आचोळे येथील मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलसाठी राज्य सरकारने निःशुल्क जागा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर आज (ता. २३) हा निर्णय जाहीर करण्यात आला. या रुग्णालयासाठी महसूल विभागाने मोफत जागा देण्यासाठी आमदार राजन नाईक यांनी सरकारकडे पाठपुरावा केला होता.
वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातील ३० लाखांहून अधिक नागरिकांना अत्याधुनिक सरकारी रुग्णालय उपलब्ध नाही. त्यामुळे या रुग्णांना मिरा-भाईंदर, ठाणे अथवा मुंबईतील सार्वजनिक इस्पितळामध्ये जावे लागते. या पार्श्वभूमीवर महापालिका क्षेत्रात आचोळे येथे मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारण्यासाठी राज्य सरकारने २५० कोटींचा निधी मंजूर केला होता. त्यातील २५ कोटी महापालिकेकडे वर्ग करण्यात आले होते. त्यानंतर नियोजित रुग्णालयाचे दोनवेळा भूमिपूजन करण्यात आले, परंतु इमारतीसाठी जागा महापालिकेकडे हस्तांतरित न झाल्यामुळे ही प्रक्रिया सुरू झाली नव्हती. यासंदर्भात आमदार राजन नाईक यांनी ४ मार्च रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र दिले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी कोकण विभागीय आयुक्तांसोबत विशेष बैठक घेऊन प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
ही जागा न्यायालयाच्या नावे होती. ती पुन्हा महसूल विभागाच्या नावावर करण्याचा निर्णय विभागीय आयुक्त विजय सूर्यवंशी, जिल्हाधिकारी इंदुराणी जाखड यांच्या उपस्थितीत ७ मार्च रोजी घेण्यात आला. महापालिकेकडे निधी उपलब्ध नसल्यामुळे संबंधित जागा महसूल विभागाने रुग्णालयासाठी विनामूल्य द्यावी, अशी मागणी नाईक यांनी केली होती, मात्र तांत्रिक कारणांमुळे जागा विनामूल्य हस्तांतरित करण्यात अडचणी येत होत्या. त्या दूर केल्यानंतर राज्य सरकारकडे जागा देण्याचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. अखेर या प्रस्तावाला आजच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
