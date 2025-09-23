लोकलच्या छतावर चढलेला प्रवासी ओव्हरहेड वायरच्या संपर्कात
दिवा स्थानकावर एसी लोकलमध्ये धक्कादायक घटना; लोकल सेवा विस्कळित
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ : मध्य रेल्वेच्या दिवा स्थानकावर सोमवारी (ता. २२) सकाळी सीएसएमटी-कल्याण एसी लोकलमध्ये एक धक्कादायक घटना घडली. एसी लोकलच्या छतावर चढलेल्या एका अज्ञात व्यक्तीचा थेट ओव्हरहेड वायरशी संपर्क आला. विद्युत धक्का बसल्याने त्याच्या अंगावरील कपड्यांना आग लागली आणि तो गंभीर जखमी झाला.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सकाळी १० वाजता ही एसी लोकल दिवा स्थानकात दाखल झाली. त्याचवेळी एक व्यक्ती छतावर चढला. काही क्षणांतच तो वायरच्या संपर्कात आला आणि जोरदार विजेचा धक्का बसला. अचानक झालेल्या प्रसंगामुळे गाडीतील प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले. अनेक प्रवासी आरडाओरड करून मदतीसाठी हाका मारू लागले. घटनेची माहिती मिळताच एसआयपीएफ जवान आणि अन्य रेल्वे कर्मचारी तातडीने घटनास्थळी पोहोचले. जखमी व्यक्तीला खाली उतरवून कळवा येथील शिवाजी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. या घटनेमुळे एसी लोकल तब्बल २६ मिनिटे दिवा स्थानकावर थांबवावी लागली. त्यानंतर सकाळी १०.३८ वाजता ती पुढे मार्गस्थ करण्यात आली. दरम्यान, मागून येणाऱ्या लोकल सेवा रखडल्या, तर काही गाड्या पर्यायी मार्गाने वळवण्यात आल्या. सकाळच्या गर्दीच्या वेळी अपघात झाल्याने कामावर जाणाऱ्या प्रवाशांना मोठा फटका बसला.
