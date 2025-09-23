महिलेवर अत्याचारप्रकरणी पोलिस अधिकाऱ्यावर गुन्हा
पालघर, ता. २३ : महिलेला लग्नाच्या भूलभापा देत तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या मनोर पोलिस ठाण्यातील तत्कालीन निरीक्षकाविरोधात सोमवारी (ता. २२) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
मनोर पोलिस ठाणे हद्दीत राहणाऱ्या एका महिलेसोबत हा प्रकार घडला आहे. पीडितेने तक्रार दिल्यानंतर मनोर पोलिसांनी अधिकारी प्रताप दराडे याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. वारंवार लग्नाच्या भूलभापा देऊन दराडे यांनी या महिलेसोबत २०२३ ते २०२४ यादरम्यान लैंगिक संबंध प्रस्थापित केले, मात्र विरोध केल्यावर आपले प्रेमप्रकरण विसरून जा, असे सांगत शिवीगाळही केली होती. पीडितेने तक्रार दाखल करणार असल्याचे, तुला जे काय करायचे, ते तू कर, असे सांगून तिला जीवे मारण्याची धमकी दिली होती. यानंतर त्याच्यावर पोलिस दलाचा वापर करून दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला व खोटा गुन्हा दाखल करण्याची धमकी दिली, असे तक्रारीत म्हटले आहे. हा गुन्हा अहिल्यानगरमधील तोफखाना पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर तो मनोर पोलिसांकडे वर्ग करण्यात आला.
