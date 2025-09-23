उल्हासनगरात टोळी म्होरक्यासोबत तीन विधी संघर्षीत बालकांवर मोक्का
उल्हासनगर, ता. २३ (बातमीदार) : उल्हासनगर पोलिसांनी एका संघटित गुन्हेगारी टोळीच्या म्होरक्यासोबत तीन अल्पवयीन मुलांवर (विधी संघर्षित बालकांवर) सोमवारी (ता. २२) मकोका कायद्यांतर्गत कारवाई केली आहे. महाराष्ट्रात लहान मुलांवर मकोका लावण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे गुन्हेगारीत सामील होणाऱ्या अल्पवयीन मुलांमध्ये धडकी भरली असून, त्यांच्यावर चाप बसण्याची शक्यता आहे.
सुमित कदम आर्फ लाला याने १० जूनला आशेळे गावपाड्यात आपल्या साथीदारांसह तलवारी घेऊन वाहनांची तोडफोड केली होती आणि एका महिलेवरही हल्ला केला होता. तेव्हापासून तो फरार होता. या घटनेमुळे परिसरात दहशत पसरली होती. पोलिसांनी केलेल्या तपासानंतर सुमित कदम याला बदलापूरमधून अटक करण्यात आली.
चौकशीदरम्यान त्याने सांगितले, की त्याच्यासोबत तीन अल्पवयीन मुलेही या गुन्ह्यात सामील होती. सुमित कदमचा जुने गुन्हेगारी रेकॉर्ड पाहता, त्याच्यावर मकोका लावण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी मिळाल्यानंतर सुमित कदम आणि त्याच्यासोबतच्या तीन अल्पवयीन मुलांवर मकोकाअंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे.
