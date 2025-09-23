ठाणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाची उद्या स्वच्छता मोहीम
ग्रामीण भागाची उद्या स्वच्छता मोहीम
ठाणे जिल्ह्यात महाश्रमदान
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २३ : जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील नागरिकांमध्ये शाश्वत स्वच्छतेचे महत्त्व व स्वच्छतेची लोकचळवळ उभी राहावी, यासाठी स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये महाश्रमदान एक दिवस, एक तास, एकसाथ हा विशेष उपक्रम राबविण्यात येणार आहे.
स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत २५ सप्टेंबर रोजी सकाळी ८ ते ९ या वेळेत जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये महाश्रमदान : एक दिवस, एक तास, एकसाथ हा विशेष उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. या उपक्रमाचा उद्देश प्रत्येक गावात स्वच्छतेची लोकचळवळ निर्माण करणे व शाश्वत स्वच्छतेचे महत्त्व घराघरात पोहोचविणे हा आहे. महाश्रमदानात सार्वजनिक ठिकाणे, प्रमुख रस्ते व महामार्ग, रेल्वेस्थानके, घाट, नाले, धार्मिक व पर्यटनस्थळे, ऐतिहासिक वास्तू, कार्यालयीन व बाजारपेठ या ठिकाणी स्वच्छता उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. या उपक्रमात खासदार, आमदार, जिल्हा परिषदेचे माजी पदाधिकारी, पंचायत समिती सदस्य, सरपंच व स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांचा सक्रिय सहभाग राहणार आहे. यासोबतच उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी, विभागप्रमुख, ग्रामसेवक, शिक्षक, आरोग्य कर्मचारी, अंगणवाडी सेविका आदींसह सर्व अधिकारी, कर्मचारी सहभागी होणार आहेत.
याचबरोबर शालेय विद्यार्थी, महाविद्यालयीन युवक-युवती, महिला बचत गट, स्वयंसेवी संस्था, पत्रकार, समाजसेवक आणि ग्रामस्थांनीही या स्वच्छता उपक्रमात मोठ्या प्रमाणात सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे यांनी केले आहे. संपूर्ण गावाच्या एकत्रित सहभागातून या उपक्रमाला लोकचळवळीचे स्वरूप प्राप्त करून ठाणे जिल्हा स्वच्छतेच्या दिशेने आदर्श निर्माण करेल, असा विश्वास स्वच्छ भारत मिशन विभागाने व्यक्त केला आहे.
