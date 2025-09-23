तळोजातील बेकायदा शाळांना दणका
तळोज्यातील बेकायदा शाळांना दणका
शाळेचे अध्यक्ष, सचिव, मुख्याध्यापकांवर गुन्हे
पनवेल, ता. २३ (वार्ताहर) : तळोजा पंचानंद फेज -१, २ परिसरात इंग्रजी माध्यमाच्या विनापरवानगी सुरू असलेल्या पाच शाळांचे अध्यक्ष, सचिव, मुख्याध्यापकांविरोधात बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ च्या कलम १८ उल्लंघनाबाबत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
पनवेल महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने या शाळांना वारंवार पत्रव्यवहार, स्मरणपत्रे पाठवून शासन मान्यता दाखल करण्यास सांगितले होते, मात्र या शाळांनी कोणतीही कागदपत्रे सादर केली नाहीत. शाळा पूर्वीप्रमाणेच सुरू होत्या. त्यामुळे पनवेल महापालिकेने स्थानिक वृत्तपत्रांमधून शाळांची यादी प्रसिद्ध करून प्रवेशांबाबत पालकांना सावध केले होते. त्यानंतर ही शाळा सुरूच असल्याने पनवेल महापालिकेच्या आयुक्तांनी केलेल्या चौकशीत पाचही शाळा बेकायदा सुरू असल्याचे आढळून आले. त्यानुसार पनवेल पालिकेच्या शिक्षण विभागाने शाळेचे संस्थाचालक, अध्यक्ष, सचिव व मुख्याध्यापकांविरोधात तळोजा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.
-------------------------------
शिक्षण हक्क कायद्याचे उल्लंघन
१ एप्रिल २०१० पासून देशात शिक्षण हक्क कायदा लागू झाला आहे. त्यामुळे शाळा शासन मान्यता / ना हरकत प्रमाणपत्राशिवाय सुरू करता येत नाही. या कायद्याचे उल्लंघन करून तळोज्यातील सदर शाळा विद्यार्थ्यांना प्रवेश देत असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात येऊन पालकांची फसवणूक टाळण्यासाठी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
-------------------------------
कारवाई केलेल्या शाळा
- काळसेकर इंग्लिश मीडियम स्कूल, सेक्टर-९, फेज-१, तळोजा.
- अर्कम इंग्लिश स्कूल, सर्व्हे नं. ११७/१.२, प्लॉट नं. ४६ व ६१, फेज-२, तळोजा.
- ओशीन ब्राईट कन्व्हेंट स्कूल, देव आशीष बिल्डिंग, सेक्टर-९, फेज-२, तळोजा.
- बजाज इंटरनॅशनल स्कूल, मंगला रेसिडेन्सी, गाळा नं. १ए२ए३, सेक्टर-२४, फेज-२, तळोजा.
- द वेस्ट हिल हाय इंटरनॅशनल स्कूल, प्लॉट नं.१६ए ते २३ए, फेज-२, तळोजा.
