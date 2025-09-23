वेगवेगळ्या नावांनी फसवणूक
वेगवेगळ्या नावांनी फसवणूक
लोकलमध्ये बंगाली बाबांच्या २३ नावांनी जाहिराती
नितीन बिनेकर ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ ः ‘खुला चैलेन्ज १०० टक्के गॅरंटी लाभ, जब कहीं न हो काम, मैं करुंगा समाधान, फोन करते ही जिंदगी सवारे, कहते नहीं कर दिखाते है, समस्या है तो समाधान भी है, दुआ भी तकदीर बदल सकती है, कोई चिंता मत करो सिर्फ एक कॉल’ अशा स्वरूपाच्या दाव्यांनी बंगाली बाबांच्या जाहिरातीने मुंंबईच्या लोकलचे डबे व्यापले आहेत. ‘सकाळ’ने केलेल्या तपासणीत तब्बल २३ भोंदूबाबा सापडले असून धक्कादायक बाब म्हणजे मोजक्या जणांची टोळी वेगवेगळी नावे वापरून मुंबईकरांची आर्थिक फसवणूक करीत आहे. या सर्वांची फसवणुकीची पद्धत मोडस ऑपरेंडीसारखी असल्याचे दिसते.
लोकलमधील प्रवाशांच्या डोळ्यासमोर या बंगाली बाबांच्या जाहिराती येतात. यातील अनेक जणांच्या जीवनात काहीतरी अडचणी असतात. त्यातील काही जण जाहिरातीतले मोठमोठ्या दाव्यांना भुलतात. असे भुललेला प्रवासी बंगाली बाबाला संपर्क करतो. दुसऱ्या टोकाला बाबा गूढ आवाजात बोलायला सुरुवात करतात. ‘तुम्हारी परेशानी मुझे साफ दिखाई दे रही है... किस्मत में रुकावट है... लेकिन चिंता मत करो’ अशी वाक्ये फेकून विश्वास संपादन केला जातो. त्यानंतर बाबा १० मिनिटांनंतर फोन करायला सांगतात. या १० मिनिटांत बाबा कॉल करणाऱ्या व्यक्तीबद्दल समाजमाध्यमांत उपलब्ध माहिती गोळा करतात. माहिती गोळा केल्यानंतर संबंधित व्यक्तीच्या जीवनातील अडचणी समजून घेतल्याचे ते भासवतात. त्यावर तोडगा म्हणून ज्योतिष, मंत्र-तंत्र किंवा धार्मिक उपाय सांगतात. त्यासाठी ते फोटो, वडिलांचे नाव आणि जन्मतारीख मागतात, ज्यामुळे समोरच्या व्यक्तीचा अधिक विश्वास बसतो. ‘पहले छोटा उपाय करो’ म्हणून छोटीशी रक्कम मागितली जाते. त्यानंतर ‘काम मोठे आहे, असंख्य अडथळे आहेत,’ असे सांगत मोठ्या रकमांची मागणी करतात. असे करून हजारो रुपये उकळले जातात. त्यानंतर बाबा गायब होतात.
...
२३ बाबा, एकच धंदा!
‘सकाळ’ने केलेल्या तपासात बंगाली बाबांची तब्बल २३ नावे समोर आली आहेत; मात्र ही सर्व एकाच टोळीतील बाबांची नावे आहेत. वेगवेगळी नावे घेऊन ते फसवणूक करीत आहेत.
...
हीच ती नावे
१. बाबा बंगाली
२. मीरजी बंगाली
३. करीन खान बंगाली
४. गुरू दिलावर शाह
५. बाबा उमर खान
६. बाबा तालिब खान
७. गुरू कमाल खान
८. बाबा खान अजमेरी
९. जाहिद शाह
१०. शाहिद बंगाली
११. जावेद खान बंगाली
१२. बाबा अदनान शाहा
१३. बाबा हसन बंगाली
१४. बाबा राजू बंगाली
१५. बाबा जुबैर शाह
१६. गुरू कलीम जी
१७. सुफी खान बंगाली
१८. गुरू सागरजी भारती
१९. गुरू सुलेमानी जी
२०. गुरू सिकंदर बंगाली
२१. बाबा बशीर खान
२२. बाबा मुसा खान
२३. गुरू जफर शाह
...
एकापेक्षा एक मोठे दावे!
या २३ बाबा बंगालीच्या पोस्टरचे निरीक्षण केले असता, अडचणींचे समाधान करण्यासाठी एक तासापासून २४ तासांपर्यंतचा दावा वेगवेगळ्या बाबांनी केले आहे. काही बाबांनी स्वतःला तंत्र, मंत्र व वशीकरणात गोल्ड मेडालिस्ट असल्याचा दावा केला आहे. काही बाबांनी तर समाधान न झाल्यास पैसे परत करतो, असाही दावा केला आहे. अर्थातच प्रवाशांना आपल्या जाळ्यात फसवण्यासाठी हे दावे केले जातात.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.