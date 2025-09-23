नालासोपाऱ्यात महावितरणच्या हलगर्जीपणामुळे ६ वर्षांच्या चिमुरडीचा होरपळून मृत्यू
ट्रान्स्फॉर्मरच्या स्फोटात चिमुरडीचा मृत्यू
बोळिंज, ता. २३ (बातमीदार) : नालासोपारा येथील डंगेवाडी परिसरात महावितरणच्या एका जुनाट ट्रान्स्फॉर्मरला सोमवारी (ता. २२) रात्री आग लागल्याने सहा वर्षांची नसरीन परवीन शेख होरपळली, तर अन्य दोन जण जखमी झाले आहेत.
प्रत्यक्षदर्शींच्या म्हणण्यानुसार, डंगेवाडी येथील महावितरणचा ट्रान्स्फॉर्मर अचानक पेटला. यात नसरीन गंभीर जखमी झाली. तिला तातडीने बोळिंज महापालिका रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तेथून तिला मुंबईच्या कस्तुरबा रुग्णालयात हलवण्यात आले, परंतु उपचारादरम्यान, मंगळवारी (ता. २३) सकाळी ८:३० वाजण्याच्या सुमारास तिचा मृत्यू झाला. त्यामुळे संतप्त नागरिकांनी महावितरणच्या विरोधात निदर्शने केली. ही पहिलीच घटना नसून यापूर्वी विरारमध्येही अशाच घटनेत एका तरुणाचा मृत्यू झाला होता, असे स्थानिकांनी सांगितले. या घटनेनंतर सहाय्यक पोलिस आयुक्त सुनील जायभाये यांनी एडीआर नोंदवून तपास सुरू करण्याचे आश्वासन दिले आहे; मात्र जनता तातडीने दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करत आहे.
