आंबेनळी घाटात चिरेखिंड गावाजवळ २ कार चा समोरासमोर अपघात
आंबेनळी घाटात दोन गाड्यांचा अपघात
पोलादपूर, ता. २३ (बातमीदार) : आंबेनळी घाटातील चिरेखिंड गावाजवळ मंगळवारी (ता. २३) दुपारी दोन कारची समोरासमोर धडक झाली. या अपघातात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही; मात्र दोन्ही वाहनांचे मोठे नुकसान झाले. या घटनेमुळे सुमारे एक तास वाहतूक ठप्प झाली होती.
मिळालेल्या माहितीनुसार, महाबळेश्वरहून पोलादपूरकडे येत असलेल्या स्विफ्ट डिझायर गाडीला समोरून येणाऱ्या इकोस्पोर्ट गाडीने धडक दिली. इकोस्पोर्ट गाडीचालकाचा वळणावर गाडीवरील ताबा सुटल्याने हा अपघात झाल्याची माहिती समोर आली आहे. अपघातानंतर रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली. पोलादपूर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत तासाभरानंतर दोन्ही गाड्या बाजूला करून वाहतूक पूर्ववत केली. पोलिसांनी पंचनामा केला असून, पुढील तपास सुरू आहे.
आंबेनळी घाटातील धोकादायक वळणे आणि घसरणारे रस्ते अपघातांना कारणीभूत ठरत असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. पोलिसांनी वाहनचालकांना या मार्गावर काळजीपूर्वक वाहन चालवण्याचे आवाहन केले आहे.
