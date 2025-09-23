‘डिजिटल अरेस्ट’ करून २३ कोटींची फसवणूक
नवी दिल्ली, ता. २३ ः सायबर भामट्यांनी ईडी आणि सीबीआय अधिकारी असल्याचे सांगून दक्षिण दिल्लीतील गुलमोहर पार्क परिसरात एका निवृत्त बँकरला सुमारे एक महिना ‘डिजिटल अरेस्ट’ करून त्याची २३ कोटी रुपयांची फसवणूक केली.
अमली पदार्थांच्या तस्करी, दहशतवादी निधी आणि पुलवामा दहशतवादी हल्ल्याशी संबंधित प्रकरणात आपले आधार कार्ड सापडल्याचे सांगत चौकशीच्या बहाण्याने त्याला त्याच्या फ्लॅटमध्ये बंदिस्त करून ही फसवणूक करण्यात आली. ‘‘घोटाळेबाजांनी त्याला घराबाहेर पडू नये असे निर्देश दिले आणि एका महिन्याच्या कालावधीत त्याला विविध बँक खात्यांमध्ये पैसे हस्तांतरित करण्यास भाग पाडले,’’ असे अधिकाऱ्याने सांगितले. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, ७८ वर्षीय पीडित व्यक्तीने आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, ४ ऑगस्ट रोजी मुंबईतील पोलिस अधिकारी असल्याचा दावा करणाऱ्या व्यक्तीचा फोन आल्यावर हा त्रास सुरू झाला. भीतीपोटी त्यांच्या सूचनांचे पालन केले. ही बाब कोणालाही सांगितल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागतील अशी धमकी दिली. १९ सप्टेंबरला एनसीआरपी पोर्टलवर तक्रार दाखल झाल्यावर हे प्रकरण आयएफएसओ युनिटकडे हस्तांतरित करण्यात आले.
