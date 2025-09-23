दिवा स्थानकात एसी लोकलवर चढलेल्या व्यक्तीला ओव्हर हेड वायरचा धक्का
दिवा स्थानकात व्यक्तीला ओव्हरहेड वायरचा धक्का
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २३ : मुंबईच्या दिवा स्थानकावर मंगळवारी (ता. २३) सकाळी वातानुकूलित लोकलच्या छतावर चढलेल्या एका व्यक्तीला ओव्हरहेड वायरचा धक्का लागल्याने गंभीर दुखापत झाली. या घटनेमुळे रेल्वे सेवा काही काळ विस्कळित झाली. या घटनेस दिवा रेल्वे प्रशासनाने दुजोरा दिला आहे.
दिवा स्थानकातील फलाट क्रमांक १ वर सकाळी १०:१२ वाजता आलेल्या एका वातानुकूलित लोकलवर (क्रमांक K/२५) हा अपघात घडला. प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, एक व्यक्ती लोकलच्या छतावर चढून बसला होता आणि खाली उतरण्याच्या प्रयत्नात असतानाच त्याचा स्पर्श ओव्हरहेड वायरला झाला. विजेच्या धक्क्याने त्याचे कपडे खाक झाले आणि तो गंभीर जखमी झाला. सतर्क प्रवाशांनी तातडीने रेल्वे कर्मचाऱ्यांशी संपर्क साधल्यानंतर त्याला तत्काळ कळवा येथील शिवाजी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. पुढील उपचारासाठी त्याला सायन रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
या घटनेमुळे वातानुकूलित लोकल २६ मिनिटे उशिराने धावली. यामुळे रेल्वेचे वेळापत्रक विस्कळित झाले. रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांना छतावरून प्रवास न करण्याचे आवाहन केले आहे. कारण ते केवळ जीवघेणेच नाही तर कायद्याने दंडनीय आहे. तसेच अशा धोकादायक हालचाली दिसल्यास तातडीने रेल्वे प्रशासनाला माहिती देण्यासही त्यांनी सांगितले आहे.
