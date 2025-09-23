कळंबोलीजवळच्या खाडीत सापडला अज्ञात व्यक्तीचा मृतदेह
कळंबोलीजवळच्या खाडीत अज्ञात व्यक्तीचा मृतदेह
मृतदेहाची ओळख पटवण्याचे प्रयत्न सुरू
नवी मुंबई, ता. २३ (वार्ताहर) : मागील २० दिवसांपासून बेपत्ता असलेल्या पोलिस शिपाई सोमनाथ फापाळे यांच्या शोधादरम्यान मंगळवारी (ता. २३) कळंबोली येथील मार्बल मार्केटजवळच्या खाडीत एका अज्ञात व्यक्तीचा मृतदेह कुजलेल्या अवस्थेत आढळला. हा मृतदेह फापाळे यांचाच असल्याचा पोलिसांना संशय आहे.
रबाळे पोलिस ठाण्यात कार्यरत असलेले पोलिस शिपाई सोमनाथ फापाळे ४ सप्टेंबर रोजी वाशी येथे कामकाज संपवून घरी जाण्यासाठी निघाले होते; मात्र ते घरी पोहोचलेच नाहीत. त्यांचा फोनही बंद असल्याने त्यांच्या पत्नीने ६ सप्टेंबर रोजी वाशी पोलिस ठाण्यात हरवल्याची तक्रार दाखल केली होती. १५ दिवसांनंतरही त्यांचा शोध न लागल्याने त्यांच्या शोधासाठी एक विशेष पथक स्थापन करण्यात आले होते. या पथकाने फापाळे यांच्या शेवटच्या लोकेशननुसार कळंबोलीतील पुरुषार्थ पेट्रोल पंप आणि मार्बल मार्केटजवळील खाडी परिसरात शोध सुरू केला.
अखेर मंगळवारी दुपारी या खाडीत पोलिसांना एक मृतदेह आढळला. हा मृतदेह फापाळे यांचाच असावा, असा पोलिसांना संशय आहे. मृतदेहाची ओळख पटवण्यासाठी तो शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला आहे. या तपासणीनंतरच ओळख स्पष्ट होईल, असे पोलिसांनी सांगितले. कळंबोली पोलिस ठाण्यात या घटनेची अपमृत्यू म्हणून नोंद करण्यात आली असून, पुढील तपास सुरू आहे.
