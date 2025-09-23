छत्रपती शिवाजी महाराजांसोबत नथुराम गोडसेचा फोटो
एसटी बँकेच्या वार्षिक अहवालावरून उफाळला नवा वाद
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ : एसटी बँकेचा अर्थात स्टेट ट्रान्सपोर्ट को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा ७२वा वार्षिक अहवाल नुकताच प्रकाशित करण्यात आला आहे. या अहवालाच्या मुखपृष्ठावर छत्रपती शिवाजी महाराजांसोबत महात्मा गांधी यांची हत्या करणाऱ्या नथुराम गोडसे याचा फोटो लावण्यात आला आहे. त्यावरून नवा वाद उभा राहिला आहे.
यापूर्वीही वार्षिक अहवालात नथुराम गोडसे याचा फोटो वापरण्यात आला होता. गोडसेचे उदात्तीकरण करणाऱ्या ॲड. गुणरत्न सदावर्तेंवर तत्काळ कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. प्रभू राम, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बाजूला खुनी नथुराम गोडसेचा फोटो छापणे अत्यंत शरमेची बाब असल्याचा टीका सर्वत्र करण्यात येत आहे. एसटी बँकेवर ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांचे पॅनेल निवडून आल्यापासून सातत्याने वाद निर्माण होत आहेत. सहकार खात्याने आणि रिझर्व्ह बँकेने संचालक मंडळ आणि कार्यशैलीवर ताशेरे ओढले आहेत. त्यातून आता एक नवा वाद सुरू झाला. या अहवालात छापलेल्या फोटोमध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महसूलमंत्री चंद्रकांत बावनकुळे, परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक, मुंबई बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांच्यासह ॲड. गुणरत्न सदावर्ते आणि त्यांचा पत्नी आदींचे फोटो आहेत. एसटी बँकेने तयार केलेल्या एटीएम कार्डवर कमळाचे चिन्ह छापण्यात आले आहे. या संपूर्ण अहवाल पुस्तिकेत एकूण १५ फोटोंमध्ये गुणरत्न सदावर्ते आहेत. काही फोटोंमध्ये पत्नी, मुलीचाही समावेश आहे.
सदावर्तेसारख्या विकृत माणसाकडून दुसरी अजून अपेक्षा तरी काय? आमच्या राजाच्या आणि प्रभू रामचंद्रांसोबत एका खुन्याचा फोटो लावणे कितपत योग्य आहे? शहाजी पाटील समितीने बँकेचा कोट्यवधींचा घोटाळा उघड करूनही या व्यक्तीवर कारवाई होत नाही.
- संदीप शिंदे, अध्यक्ष, एसटी कामगार सेना
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बाजूला खुनी नथुराम गोडसेचा फोटो छापणे लांच्छनास्पद आहे. शिवाजी महाराज हे सर्वश्रेष्ठ राजे होते. त्यांच्या बाजूला नथुरामला बसवणे हा किळसवाणा प्रकार आहे. बँकेत केलेले घोटाळे लपवण्यासाठी राज्य सरकारमधील प्रभावी नेत्यांसोबत फोटो छापण्यात आले आहेत.
- श्रीरंग बरगे, सरचिटणीस, एसटी कर्मचारी काँग्रेस
हा अत्यंत घृणास्पद प्रकार आहे. हे विकृत मानसिकतेचे लक्षण आहे.
- अमर काळे, खासदार, राष्ट्रवादी काँग्रेस
वादाचा अहवाल
१. प्रभू राम व छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बाजूला नथुरामचा फोटो
२. ‘देश में रहना होगा, वंदे मातरम् कहेना होगा’ असे नारे
३. बिग बॉसमधील सलमान खानसोबत फोटो
४. १५ फोटोंमध्ये सदावर्ते, त्यांची पत्नी आणि मुलीचा समावेश
