महिला पोलिस उपनिरक्षकाच्या कथित गैरवर्तनाच्या चौकशीचे आदेश
महिला पोलिस उपनिरीक्षकाच्या कथित गैरवर्तनाच्या चौकशीचे आदेश
मानव हक्क आयोगाकडून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ : व्ही. पी. रोड पोलिस ठाण्यात तक्रारदारासोबत महिला अधिकाऱ्याकडून घडलेल्या कथित गैरवर्तन प्रकरणाची महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाने दखल घेतली आहे. आयोगाने मुंबई पोलिस आयुक्तांसह तसेच झोन-२च्या उपायुक्तांना नोटीस बजावली आहे.
तक्रारकर्त्याने आपल्या हक्कांचे उल्लंघन झाल्याची तक्रार आयोगाकडे केली आहे. त्या तक्रारीची आयोगाचे अध्यक्ष ए. एम. बदर यांनी गंभीर दखल घेऊन मुंबई पोलिस आयुक्तांसह तसेच झोन-२च्या उपायुक्तांना नोटीस बजावली आहे. तसेच सहा आठवड्यांत अहवालाद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. तक्रारकर्ता एका व्यवहाराचे पैसे घेण्यासाठी खेतवाडी येथील एका कार्यालयात गेला होता; मात्र त्या मालकाने तक्रारकर्ता आणि त्यांच्या मित्राला धक्काबुक्की करीत मारहाण केली. या प्रकरणाची तक्रार करण्यासाठी तक्रारकर्ता आपल्या सहकाऱ्यांसह व्ही. पी. रोड पोलिस ठाण्यात गेला. पोलिसांनी तक्रार घेतली नाही. तक्रारकर्ता आणि त्यांच्या मित्राला पोलिसांनी दमदाटी केल्याचा आरोपही तक्रारकर्त्याने केला आहे. तसेच महिला पोलिसांना त्यांचे नाव विचारेल असता त्यांनी पोलिस गणवेषावरील नावपट्टी आणि बॅच फेकून दिला. त्यानंतर या घटनेचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर पोहोचल्यानंतर सर्वत्र या घटनेचा निषेध करण्यात आला. त्यामुळे अशा अधिकाऱ्यांची तत्काळ चौकशी करून सेवेतून बडतर्फ करण्याची मागणी तक्रारकर्त्याने केली आहे. दुसरीकडे या प्रसंगाला पोलिस ठाण्यात उपस्थित अधिकारी, अंमलदार आणि तक्रार नोंदवण्यासाठी आलेले सर्वसामान्य नागरिक प्रत्यक्षदर्शी आहेत, असेही सांगण्यात आले. दरम्यान, व्हायरल व्हिडिओची दाखल घेत वरिष्ठांनी गिरगाव विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांना या घटनेची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
