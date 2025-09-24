झोलाई देवीच्या दर्शनाने ऊर्जा
झोलाई देवीच्या दर्शनाने ऊर्जा
खोपोली-खालापुरातील भाविकांचे श्रद्धास्थान
खोपोली, ता. २४ (बातमीदार)ः निसर्गाच्या कुशीत विसावलेल्या उचाटगाव गावाचे कोयना धरणासाठी खोपोली-पेण रस्त्यालगतच्या बाळगंगा नदीच्या काठी रानसई गावात पुनर्वसन झाले. भक्तिमय, प्रसन्न वातावरणातील मंदिरामुळे गावात प्रवेश करताना ऊर्जा मिळते.
शहरी जीवनमानाच्या गतिमान, यांत्रिक प्रदूषण आणि जिव्हाळा हरवलेल्या जीवनात निसर्गाचे माणसाशी असलेले नाते जोडलेले गाव म्हणजे खालापूर तालुक्यातील रानसई (उचाट) गाव. कोयना धरण योजनेत १९६२ मध्ये हे गाव स्थलांतर करावे लागले. ठाणे, रायगड जिल्ह्यातील खालापूर तालुक्यात ग्रामस्थांची शासनाने व्यवस्था केली. दुर्गम भागात डोंगरकपारीतील उचाट गावात दळणवळणाचे कोणतेही साधन नव्हते. गावकऱ्यांना विविध अडचणीना तोंड ध्यावे लागत होते. त्यामुळे ग्रामस्थांनी स्थलांतरित होण्याचा निर्णय घेतला. खोपोली-पेण मार्गावरील खोपोली आणि पेणच्या मध्यावर असलेल्या या मंदिरात मन प्रसन्न झाल्याशिवाय राहात नाही. देवीच्या शक्तीवर येथील नागरिकांचा प्रचंड विश्वास आहे. नवरात्रीमध्ये विविध धार्मिक कार्यक्रमांची येथे मांदियाळी असते. हिरव्यागार झाडांनी नटलेला परिसर, स्वच्छता येथील वैशिष्ट्य आहे. या मंदिरात पंचक्रोशीतून भाविक दर्शनासाठी येतात. रानसई गावाच्या पाठीमागून बाळगंगा नदी अखंडपणे वाहत असते. या पाण्यावर शेती करून गावातील लोक सुखी, समृद्ध झाले आहेत.
-------------------------------------------------------
साक्षात्काराची अख्यायिका
उचाट गावाची ग्रामदेवता ठाणे जिल्ह्यात स्थलांतरित झालेल्या गावकऱ्यांनी नेल्यामुळे रानसई गावात ग्रामदेवता नव्हती. गावातील वयोवृद्ध महिला दिवंगत श्रीमती सुंदराबाई मोरे यांना देवीने साक्षात्कारातून दर्शन दिल्याचे येथील ग्रामस्थ सांगतात. ‘मी इथेच आहे माझा उद्धार कर’, असे स्वप्नात येऊन देवीने सांगितले. तसेच गावाच्या लगतच्या डोहातून दोन दगड (पाषाण) घेऊन या. त्यामध्ये देवीचा अंश असेल, या श्रद्धेने ग्रामदेवतेची नावे देऊन पालखीत बसवून मिरवणूक काढली, अशी अख्यायिका आहे.
