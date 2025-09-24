संततधारेने यंदा खुरासणी फुललाच नाही
मोखाडा, ता. २४ (बातमीदार) : पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी भागात नवरात्रीच्या घटासाठी नऊ दिवस खुरासणीच्या फुलांची माळ गुंफली जाते. यंदा संततधार पावसामुळे खुरासणीचे पीक फुललेच नाही. त्यामुळे झेंडूच्या फुलांची माळ घटाला अर्पण केली जात आहे. पावसामुळे फुलशेतीही धोक्यात आली आहे. त्यामुळे झेंडूसह सर्वच फुलांचे भाव वधारले आहेत.
यंदा मेमध्ये सुरू झालेला पाऊस थांबलेला नाही. त्यामुळे खरीप हंगामाचे पीक धोक्यात आले आहे. भात, नागली आणि वरई या मुख्य पिकांसह गळीत धान्याचे पीक वाचेल अथवा वेळेत हाती येणार की नाही, याची शाश्वती शेतकऱ्यांना राहिलेली नाही. त्यामुळे बळीराजा हवालदिल झाला आहे. प्रतिवर्षी नवरात्र सुरू होण्याअगोदरच खुरासणी फुलण्यास सुरुवात होते. खुरासणी हे गळीत धान्याचे पीक बहुगुणी आणि सकस आहे. आदिवासी भागात खुरासणीच्या फुलांची माळ घटाला घालण्याची शेकडो वर्षांची परंपरा आहे, मात्र यंदा संततधारेमुळे नवरात्र सुरू होऊनही खुरासणी फुललेला नाही. त्यामुळे यंदा घटावर झेंडूच्या फुलाची माळ लावली जात आहे. पावसाने खरीप हंगामाच्या पिकांसह फुलशेती ही संकटात सापडली आहे, मात्र सण, उत्सवात फुलाला अधिक महत्त्व आणि मांगल्याचे प्रतीक असल्याने फुलांचे भाव वधारले आहे. यंदा नवरात्रात खुरासणी न फुटल्याने झेंडुच्या फुलांनी भाव खाल्ला आहे.
आयुर्वेदामध्ये महत्त्व
खुरासणी हे बहुगुणी गळीत पीक आहे. खुरासणीचे तेल आयुर्वेदिकदृष्ट्या शरीरास उपयुक्त ठरणारे आहे. तसेच खुरासणीची चटणी जेवणात लज्जत वाढवणारी ठरते. खुरासणीचे फूल नवरात्रात घटाच्या माळेचे मानकरी असल्याची या भागात परंपरा आहे. यंदा संततधार पावसामुळे खुरासणीसह सर्वच पीके शेतकऱ्यांच्या हाती उशिरा येणार आहे.
