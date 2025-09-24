झडपोली येथे शिवसेना डहाणू विधानसभा कार्यकर्त्यांची बैठक
झडपोली येथे शिवसेना डहाणू विधानसभा कार्यकर्त्यांची बैठक संपन्न.
विक्रमगड(बातमीदार)महाराष्ट्राचे उपनेते तथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशाने निलेश सांबरे उपनेता शिवसेना तथा संस्थापक अध्यक्ष जिजाऊ शैक्षणिक व सामाजिक संस्था महाराष्ट्र यांच्या उपस्थितीत झडपोली येथे शेकडोच्या संख्येत डहाणू विधानसभा क्षेत्रातील प्रमुख कार्यकर्ते यांची बैठक संपन्न झाली.
या वेळी मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित राहून येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य निवडणुका पूर्ण ताकदीने लढवल्या जातील व १००% जिल्हा परिषद अध्यक्ष शिवसेना पक्ष्याचा होईल अशी सर्वांनी ग्वाही दिली व त्या करिता रात्र आणि दिवस सर्वोतोपरी मेहनत करणार असल्याचे कार्यकर्त्यांनी शब्द दिला तसेच लागेल ती मदत पक्ष वाढी करिता देणार असल्याचे निलेश सांबरे यांनी सांगितले व यावेळी निलेश सांबरे यांच्या हस्ते डहाणू तालुक्यातील बोर्डी गटातील नवनियुक्त तरुणांना पदनियुक्तीचे पत्र देण्यात आले.
मुकेश एकनाथ मोहिते (उपतालुका प्रमुख )संकेत सुरेश माच्छि( विभागप्रमुख)निखिल विलास माने(विभागप्रमुख) ध्रुवेश मुकेश माच्छि ( शाखा प्रमुख )विपुल इशू राठोड ( उपशाखा प्रमुख )
दीपक महेश दुबळा (शाखा प्रमुख )
उमंग दीपक माच्छि (उपशाखा प्रमुख )
जयंत गणपत हडळ ( शाखा प्रमुख )
आदिल राजेश कवटे ( उपशाखाप्रमुख )
यावेळी जावेद खान पालघर लोकसभा प्रमुख जिजाऊ संघटना, समीर सागर उपजिल्हा प्रमुख शिवसेना, कल्पेश भावर डहाणू विधानसभा अध्यक्ष जिजाऊ संघटना, हेमंत धर्ममेहर डहाणू तालुका अध्यक्ष शिवसेना ,सुनील इभाड डहाणू विधानसभा क्षेत्र प्रमुख शिवसेना, प्रताप धोडी डहाणू तालुका अध्यक्ष जिजाऊ संघटना ,विजय माळी डहाणू विधानसभा संघटक, विजय सिंग राजपूत,ओमप्रकाश रावत हे पदाधिकारी उपस्थित होते.
