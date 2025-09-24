महिलांना रोजगार देणारा वुमन्स इंडिया ट्रस्टचा प्रेरणादायी प्रवास.
महिला सक्षमीकरणाचा पाच दशकांचा प्रवास
पनवेलमधील ‘वूमन्स इंडिया ट्रस्ट’चे प्रेरणादायी काम
वसंत जाधव ः सकाळ वृत्तसेवा
पनवेल, ता. २४ ः समाजातील महिलांना आत्मनिर्भर बनवून आर्थिक स्थैर्य देण्याचे कार्य पाच दशकांपासून वूमन्स इंडिया ट्रस्ट संस्था करीत आहे. पनवेलच्या जुने कोर्ट परिसरातील संस्थेने हजारो महिलांना स्वयंरोजगाराचे धडे दिले आहेत.
महिलांना आर्थिक स्वावलंबनच नाहीतर त्यांचा आत्मविश्वास, स्वाभिमान उंचावण्यासाठी १९६८ साली कमिला त्याबजी यांनी ही संस्था स्थापन केली. कुटुंबासाठी स्थिर उत्पन्नाबरोबर महिलांना समाजात स्वतःचे स्थान निर्माण केले पाहिजे, या हेतून ही संस्था कार्यरत आहे. शिक्षणासह रोजगार निर्मिती बालवाडी व शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रातून महिलांना शिक्षक म्हणून करिअर घडवण्याची संधी, आरोग्यसेवा क्षेत्रातील व्यावसायिक कोर्स, मुलींना नर्सिंग व आरोग्य क्षेत्रात रोजगारासाठी ही संस्था प्रशिक्षण देते. या उपक्रमांमुळे केवळ महिलाच नव्हे तर अल्प उत्पन्न गटातील मुलांनाही गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची संधी मिळाली आहे.
- ‘वूमन्स इंडिया ट्रस्ट’ संस्थेमधून तयार होणारा माल मुंबईसह परिसरातील प्रदर्शनात तसेच दुकानात विक्रीस ठेवला जातो. या उत्पादनांना वाजवी दरात बाजारपेठ मिळते. संस्थेच्या व्यवस्थापिका पियाली बॅनर्जी नवोदित महिलांना मार्गदर्शन करतात.
- शिक्षण किंवा रोजगार संधीपासून वंचित महिलांना प्रशिक्षण, रोजगार देऊन त्यांचे जीवनमान उंचावणे, हा मुख्य उद्देश आहे. रोजगारच नाहीतर शिक्षण, आत्मविश्वास आणि उद्योजकतेच्या संधी महिलांसाठी निर्माण केल्या जात आहेत.
कौशल्यविकासाचे उपक्रम
खाद्य - जॅम, जेली, लोणची आणि स्क्वॅश तयार करण्याचे प्रशिक्षण, घरगुती उद्योगासाठी प्रेरणा.
शिक्षण - बालवाडीतील लहान मुलांसाठी गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षण, मुलांच्या शिक्षणासाठी शिक्षक घडवणे.
शिलाई - खेळणी, बॅग्स, किचन अॅक्सेसरीज, स्क्रीन, ब्लॉक प्रिंटिंग, ग्रीटिंग कार्ड, गिफ्ट रॅप पेपर, कस्टमाइज्ड, ब्लॉक प्रिंटिंग.
यांचा मोलाचा वाटा
संस्थेच्या कार्याला दिशा देणाऱ्या विश्वस्त मंडळात गूल उदवाडिया (अध्यक्ष), निपा जोशीपुरा (खजिनदार), यास्मिन दिवेचा (सचिव) यांच्यासह यास्मिन सरकारी, डोलत कोटवाल, दिनू पराख, दीपा कोठारी, नंदिता सिंग, दीपा पोंचा या सदस्यांचा समावेश आहे. हे मंडळ संस्थेच्या धोरणात्मक निर्णयांना दिशा देऊन महिलांसाठी अधिकाधिक संधी निर्माण करते.
आमचे उद्दिष्ट केवळ महिलांना रोजगार देणे नाहीतर त्यांच्या क्षमतेची जाणीव करून देणे आहे. ‘वूमन्स इंडिया ट्रस्ट’मुळे हजारो महिला स्वतःच्या पायावर उभ्या आहेत. त्यांना आत्मविश्वास, समाजात योग्य स्थान मिळाले आहे.
- गूल उदवाडिया, अध्यक्ष, वूमन्स इंडिया ट्रस्ट
