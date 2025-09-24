हत्येतील फरार आरोपीस अटक
कांदिवली पोलिसांची उत्तर प्रदेशात कारवाई
अंधेरी, ता. २४ (बातमीदार) ः व्यावसायिक गाळा खरेदी-विक्री व्यवहाराच्या वादातून एका व्यक्तीची हत्या करून पळून गेलेल्या फरार आरोपीस कांदिवली पोलिसांनी उत्तर प्रदेशातून अटक केली. रितिक रवींद्र चौहान असे या २० वर्षीय आरोपीचे नाव असून, हत्येनंतर तो त्याच्या गावी पळून गेला होता. त्याला पुढील चौकशीसाठी मुंबईत आणण्यात आले असून, तो सध्या पोलिस कोठडीत आहे.
दीपक रामलखन यादव हे कांदिवलीतील लालजीपाडा परिसरात राहतात. वांद्रेतील बीकेसी डायमंड मार्केटमध्ये ते कामाला आहेत. त्यांच्या वडिलांचे तीन भाऊ असून, त्यापैकी एका भावाचे २०१०मध्ये निधन झाले आहे. त्यांचा मालकीचा एक गाळा होता. हा गाळा त्यांच्या भावाने संजय चौहान याला विक्री केला होता. त्यामुळे त्याने गाळ्याचा ताबा घेतला होता. हा व्यवहार त्यांना माहीत नसल्याने त्यांच्यात गाळ्यावरून वाद सुरू होता. त्यामुळे त्यांनी दिंडोशीतील दिवाणी न्यायालयात एक याचिका सादर केली होती. त्या याचिकेवर निकाल देताना न्यायालयाने संजय चौहान याचा गाळ्यावरील मालकी हक्काचा दावा फेटाळून लावला. त्यामुळे दीपक यादव यांनी त्यांच्या गाळ्याचा ताबा घेतला होता. ४ सप्टेंबरला संजय चौहान याने त्याच्या इतर २०हून अधिक सहकाऱ्यांसोबत त्यांच्या घरात घुसून हल्ला केला. लाकडी काठ्या, बांबू आणि काठ्यांनी केलेल्या मारहाणीत त्यांच्यासह इतर लोक जखमी झाले होते. त्यांच्यावर शताब्दी रुग्णालयामध्ये उपचार सुरू होते. तिथेच त्यांचे वडील रामलखन यादव यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला होता. याप्रकरणी कांदिवली पोलिसांनी हत्या, हत्येच्या प्रयत्नासह अन्य भारतीय न्याय संहिता कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. गुन्हा दाखल होताच संजय राजदेव चौहान, कमलेश राजदेव चौहान, अवधेश बुधनाथ चौहान, अमरनाथ राजदेव चौहान ऊर्फ तुफानी या चौघांना पोलिसांनी अटक केली होती. त्यांच्या अटकेनंतर इतर आरोपींची नावे समोर आली होती. त्यात रितिक चौहाण याचा समावेश होता.
सीसीटीव्ही फुटेजवरून पोलिस पथक गुजरातच्या राजकोट, छत्तीसगढ येथे गेले होते; मात्र पोलिस पोहोचण्यापूर्वीच तो तेथून पळून गेला होता. छत्तीसगढ येथून तो उत्तर प्रदेशातील गावी पळून गेल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक करण सोनकवडे, पोलिस निरीक्षक शेखर शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक पंकज वानखेडे, सहाय्यक फौजदार अशोक गोटमुगले, पोलिस शिपाई स्वप्नील जोगलपुरे, योगेश हिरेमठ, सुधीर नादकर, विशाल तिजारे, परमेश्वर चव्हाण, महेश माळी, राणे आदींचे एक पथक उत्तर प्रदेशला गेले होते. या पथकाने स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने रितीकला देवरिया सदर या त्याच्या गावातून ताब्यात घेतले.
