"चला बेपत्ता मुलींना हुडकूया"
चला बेपत्ता मुलींना हुडकून काढू!
१२ प्रलंबित प्रकरणांपैकी सात अपहरण गुन्हे उघडकीस
उल्हासनगर, ता. २४ (वार्ताहर) ः अपहरणासारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा धागा शोधत हिललाइन पोलिस ठाण्याच्या तपास पथकाने मोठे यश मिळवले आहे. पोलिस उपायुक्त सचिन गोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थापन केलेल्या या विशेष पथकाने बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाना, दिल्ली आणि पश्चिम बंगाल येथे गेल्या पंधरा दिवसांपासून धडाकेबाज तपास मोहीम राबवून १२ गुन्ह्यांपैकी सात गुन्ह्यांतील अल्पवयीन मुला-मुलींचा शोध घेतला आहे.
उल्हासनगरातील हिललाइन पोलिस ठाण्यात विविध गुन्ह्यांतर्गत नोंदवलेल्या अपहरणाच्या गंभीर गुन्ह्यांची प्रकरणे अनेक दिवसांपासून प्रलंबित होती. या प्रकरणांचा उलगडा करण्यासाठी पोलिस उपायुक्त सचिन गोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास अधिकारी असलेले विशेष पथक स्थापन केले होते. या तपास पथकाने अपहरणग्रस्त मुलांच्या शोधासाठी थेट बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाना, दिल्ली व पश्चिम बंगाल येथे गुप्त तपास मोहीम राबवली. सलग पंधरा दिवस चाललेल्या या मोहिमेत पथकाने अनेक ठिकाणी छाननी करून प्रलंबित १२ गुन्ह्यांपैकी सात गुन्ह्यांतील अल्पवयीन मुलांचा शोध घेण्यात यश मिळवले. दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या १२ अपहरणाच्या गुन्ह्यांपैकी सात गुन्हे उघडकीस आणत पोलिस दलाने पालकांना दिलासा दिला आहे. त्यामुळे तपास पथकाच्या चिकाटी व धैर्याचे कौतुक होत आहे.
मोहिमेचे यश
उल्हासनगरात बेपत्ता मुला-मुलींच्या शोधासाठी नागरिक चळवळीला गती मिळाली आहे. कायद्याने वागा लोकचळवळीचे संस्थापक राज असरोंडकर आणि कल्याण विकासिनी संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. उदय सामंत यांच्या पुढाकाराने ‘चला बेपत्ता मुलींना हुडकून काढू’ ही जनमोहीम राबवण्यात आली. सातत्याने पाठपुरावा, जनजागृती आणि पोलिस अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर या मोहिमेला ठोस दिशा मिळाली. नागरिकांच्या मागण्यांना प्रतिसाद देत पोलिस उपायुक्त सचिन गोरे यांनी स्वतःच्या मार्गदर्शनाखाली विशेष तपास पथक स्थापन केले. या पथकाच्या कार्यवाहीमुळे हरवलेल्या मुलांच्या शोधाला नवी ऊर्जा मिळाली असून पालकांना दिलासा मिळाला आहे.
