वीज चोरीप्रकरणी ९९ जणांवर कारवाई
तारापूर (बातमीदार) ः बोईसर ग्रामीण उपविभागात एप्रिल ते मंगळवार (ता. २३) या कालावधीत वीजचोरीविरोधात विशेष मोहीम राबविण्यात आली. यादरम्यान बोईसर, सरावली, चिंचणी, पाचमार्ग, वाणगाव, नांदगाव, तसेच परिसरातील गावांमध्ये वीजमीटरची तपासणी करण्यात आली. या कारवाईत ९९ ग्राहक वीजचोरी करीत असल्याचे उघडकीस आले. ग्राहकांकडून २८.३८ लाखांचे देयक आकारण्यात आले असून त्यापैकी ७१ ग्राहकांनी २२.३७ लाखांचा भरणा केला; मात्र २८ ग्राहकांकडून अद्याप सहा लाख थकबाकी राहिल्याने त्यांच्याविरोधात दंडात्मक कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असल्याचे वीज वितरण विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले. वीजचोरीमुळे होणारी वाणिज्यिक हानी टाळण्यासाठी आणि ग्राहकांमध्ये शिस्त निर्माण करण्यासाठी अशा मोहिमा पुढेही सातत्याने राबविण्यात येणार असल्याची माहिती अभियंता नरेंद्र संगोपे यांनी दिली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.