अलिबागमध्ये रंगणार बॉक्सिंगचा थरार
अलिबागमध्ये रंगणार बॉक्सिंगचा थरार
शालेय शिक्षण, क्रीडा विभागाची राज्यस्तरीय स्पर्धा
अलिबाग, ता. २४ (वार्ताहर)ः शासनाच्या क्रीडा, युवक सेवा संचालनालय अंतर्गत रायगड जिल्ह्याला बॉक्सिंग, खो-खो, हॅण्डबॉल, टेबल टेनिस, कबड्डी, कुस्तीच्या राज्यस्तरीय स्पर्धेचे यजमानपद देण्यात आले आहे. या खेळांपैकी १७ वर्षे वयोगटातील मुले तसेच मुलींची बॉक्सिंगची स्पर्धा २६ ते २८ सप्टेंबर कालावधीत अलिबागच्या नेहुली-संगम येथील जिल्हा क्रीडा संकुलात होणार आहे.
जिल्ह्यात खेळाची वातावरण निर्मिती व्हावी, या उद्देशाने तालुका संकुल समितीच्या माध्यमातून नेहुली येथील जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या प्रशस्त बंदिस्त सभागृहांमध्ये नव्या कोऱ्या बॉक्सिंग रिंगची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्यातून येणाऱ्या खेळाडूंना येथे मोठी संधी निर्माण झाली आहे. या राज्यस्तरीय शालेय बॉक्सिंग स्पर्धेचा उद्घाटन सोहळा शुक्रवारी (ता. २६) सकाळी १० वाजता जिल्हा क्रीडा संकुल, अलिबाग नेहुली-संगम येथील भव्य पटांगणात होणार आहे.
---------------------------------
३०० खेळाडूंचा सहभाग
राज्य स्पर्धेत राज्यातील आठ महसूल व एक राज्य क्रीडा प्रबोधिनीचा संघातील जवळपास ३०० खेळाडू, संघव्यवस्थापक, मार्गदर्शक सहभागी होणार आहेत. या स्पर्धांमधून विजयी स्पर्धकाला राष्ट्रीय स्तरावर महाराष्ट्र राज्याचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.