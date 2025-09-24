उद्यानात मोकाट कुत्र्यांचा सुळसुळाट.
उद्यानात भटक्या श्वानांचे बस्तान
खारघर, ता. २४ (बातमीदार) : खारघरमध्ये भटक्या श्वानांचा त्रास दिवसेंदिवस वाढत आहे. येथील सेक्टर-१२ मधील बळवंत फडके उद्यानात भटक्या श्वानांनी बस्तान मांडल्याने नागरिकांमध्ये दहशतीचे वातावरण आहे. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक आणि लहान मुलांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे.
खारघर शहरात भटक्या श्वानांची संख्या वाढत असून, शहरातील मुख्य रस्त्यावर, गल्लीत जथ्थ्याने फिरणाऱ्या या श्वानांनी आता उद्यानाचा ताबा घेतला आहे. सेक्टर-१२मधील क्रांतिवीर वासुदेव बळवंत फडके उद्यान खारघरमधील सर्वात मोठे आणि मध्यभागी असल्यामुळे येथे ज्येष्ठ नागरिक आणि पालकांसह लहान मुलांची गर्दी असते. दरम्यान, मागील काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसामुळे उद्यानात लहान मुलांची संख्या कमी झाली आहे, मात्र सकाळ-संध्याकाळ महिला आणि ज्येष्ठ नागरिक चालण्यासाठी उद्यानात येत असतात, मात्र सध्या या उद्यानात भटक्या श्वानांनी बस्तान मांडले आहे. उद्यानात उभारलेल्या विश्रांती शेड आणि पदपथावर मोकाट कुत्र्यांनी ताबा घेतल्यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
विष्ठेमुळे दुर्गंधी
सामाजिक कार्यकर्ते विजय पाटील म्हणाले, फडके उद्यानात भटक्या श्वानांची संख्या वाढली आहे. पदपथ आणि निवारा शेडमध्ये कुत्र्यांनी विष्ठा केल्यामुळे दुर्गंधी पसरली आहे. पालिकेने उद्यानात सुरक्षा रक्षक आणि माळी कामगाराची नेमणूक करणे आवश्यक आहे, मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. यासंदर्भात प्रभाग अधिकारी जितेंद्र मढवी यांच्याशी संपर्क केला असता होऊ शकला नाही.
