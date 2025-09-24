कोंडीचे दुखणे वळले मुंब्य्राकडे
कोंडीचे दुखणे मुंब्य्राकडे वळले
खड्डे दुरुस्तीमुळे वाहतूक मंदावली, वाहनचालकांना करावा लागतोय कोंडीचा सामना
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २४ ः घोडबंदर मार्गावर एकाच दिवशी तीन अपघात घडल्यामुळे मंगळवार पुन्हा कोंडीचा ठरला. त्यातून सुटका होत नाही तोच हे दुखणे बुधवारी मुंब्य्राकडे वळल्याने वाहतूकदार बेजार झाले. पावसाने थोडी उसंत घेतल्याने प्रशासनाने येथील खड्डे बुजवण्याचे काम हाती घेतली आहे. या कामामुळे मुंब्रा बाह्यवळणावर कोंडी झाली. देवी मंदिर ते काळसेकर रुग्णालयापर्यंत वाहनांचा वेग मंदावून त्याचा फटका ठाणे दिशेने जाणाऱ्यांना बसला.
मुंबई-नाशिक महामार्गावरील खारेगाव टोकलनाका येथे मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले आहेत. खड्ड्यातून मार्ग काढताना वाहनचालकांना कसरत करावी लागत असून, त्यामुळे येथे वाहतुकीचा वेग मंदावला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने येथील खड्डे बुजवण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. मात्र या कामामुळे बुधवारी खारेगाव टोलनाका ते मुब्रा देवी मंदिर आणि मुंब्रा बाह्यवळण मार्ग कोंडीत सापडला. नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली तसेच उरण जेएनपीटी बंदारातील हजारो अवजड वाहने आणि हलकी वाहने मुंब्रा बाह्यवळण आणि मुंबई नाशिक महामार्गाने ठाणे, भिवंडी, गुजरात, नाशिकच्या दिशेने जातात. या वाहनांना सकाळीच कोंडीचा सामना करावा लागला.
अवजड वाहनांना वेळमर्यादा दिली आहे. रात्रीच मुंब्रा बाह्यवळणावर आलेली अवजड वाहने अडकून बसल्याने या मार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याचे दिसले. मुंब्रादेवी मंदिर ते काळसेकर रुग्णालयापर्यंत ही कोंडी पोहोचली होती. परिणामी ठाणे दिशेने येणारा मार्ग खोळंबला. दुपारपर्यंत ही स्थिती कायम होती. त्यामुळे वाहतूकदारांनी आणि प्रवाशांनी मुंब्रा बाह्यवळण टाळत शहरातून जाणे पसंत केले. पण मुंब्रा स्थानक परिसर अरुंद असल्याने आणि फेरीवाल्यांनी बस्तान बांधल्यामुळे येथेही अभूतपूर्व कोंडीचा सामना वाहनचालकांना करावा लागला. १० मिनिटांच्या अंतरासाठी वाहनचालकांना अर्ध्या तासाहून अधिक काळ लागल्याचे समजते.
शिळ रोडही कोंडीत
कळवा, मुंब्रा भागात झालेल्या कोंडीचा परिणाम शिळ रोडवरही दिसून आला. येथील रस्त्यांवर आधीच खड्डे पडल्यामुळे रोजच कोंडी होत आहे. या कोंडीत बुधवारी आणखी भर पडली.
