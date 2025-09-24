रिक्षाच्या धडकेने पादचाऱ्याचा मृत्यू
अंबरनाथ, ता. २४ (वार्ताहर) ः शहरात एका अज्ञात रिक्षाचालकाच्या बेदरकारपणामुळे एका पादचाऱ्याला आपला जीव गमवावा लागला आहे. पोलिसांनी अज्ञात रिक्षाचालकाविरोधात गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास सुरू केला आहे. अंबरनाथ पश्चिम येथील कल्याण-कर्जत मार्गावर ही घटना गुरुवारी (ता. १८) रात्री सुमारे साडेआठच्या सुमारास घडली. सुदर्शन अशोक जव्हेरी (वय ४७) हे मातोश्रीनगर येथे राहत असून ते पायी घरी जात असताना त्यांच्या मागून येणाऱ्या एका अज्ञात रिक्षाचालकाने त्यांना जोरदार धडक दिली. या धडकेत सुदर्शन जव्हेरी यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली, तसेच त्यांच्या शरीरावरही अनेक ठिकाणी मार लागला. त्यांना तातडीने उपचारांसाठी मुंबईतील केईएम रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर सुदर्शन जव्हेरी यांचा मुलगा आकाश सुदर्शन जव्हेरी यांच्या तक्रारीवरून अंबरनाथ पश्चिम पोलिसांनी मंगळवारी (ता. २३) अज्ञात रिक्षाचालकाविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास महिला पोलिस उपनिरीक्षक अपेक्षा जाधव करीत आहेत.