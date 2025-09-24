जिल्ह्यातील तीन शिक्षकांना शासनाचा राज्य शिक्षक गौरव पुरस्कार प्रदान
जिल्ह्यातील तीन शिक्षकांना शासनाचा राज्य शिक्षक गौरव पुरस्कार प्रदान
कर्जत, ता. २४ (बातमीदार) ः महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागामार्फत आयोजित क्रांतिज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कार प्रदान समारंभात राज्यातील तब्बल १११ गुणवंत शिक्षकांचा गौरव करण्यात आला. यामध्ये रायगड जिल्ह्यातील तिघांचा समावेश असून, त्यात कर्जत तालुक्याचा विशेष ठसा उमटला.
रायगड जिल्ह्यातील झुगरेवाडी येथील जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळेचे सहाय्यक शिक्षक सतीश नारायण घावट, पनवेल तालुक्यातील सांगुर्ली येथील जिल्हा परिषद शाळेच्या मुख्याध्यापिका मानसी मिलिंद भोसले यांना तसेच कर्जत तालुक्यातील गौळवाडी माध्यमिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालयाचे मुख्याध्यापक अनिल अर्जुन गलगले यांना हा मानाचा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. विशेष म्हणजे माध्यमिक विभागातून सन्मानित झालेल्या गलगले यांनी रायगड जिल्ह्याचा मान अधिक उंचावला आहे. गलगले हे अभिनव ज्ञानमंदिर संस्थेच्या गौळवाडी विद्यालयात मुख्याध्यापक म्हणून कार्यरत असून, त्यांच्या शैक्षणिक, सामाजिक तसेच संशोधनपर कार्याची दखल घेऊन त्यांना हा सन्मान देण्यात आला. शैक्षणिक क्षेत्रातील विविध निबंधलेखन, विज्ञान आणि गणित विषयांवरील पुस्तके, पर्यावरण संवर्धनासाठी हरित सेनेच्या माध्यमातून राबवलेले उपक्रम, शाळेच्या भौतिक विकासासाठी उभारलेले सौरऊर्जा युनिट व शुद्ध पाणी योजना अशा बहुआयामी कामगिरीमुळे ते नेहमीच विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरले आहेत. या भव्य पुरस्कार सोहळ्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, आमदार जे. एम. अभ्यंकर यांच्यासह अनेक मान्यवरांच्या उपस्थितीत गलगले यांना गौरव करण्यात आला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.