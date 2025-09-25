टाकाऊ वस्तूंपासून सकारला देखावा
टाकाऊ वस्तूंपासून साकारला देखावा
खारच्या मंडळाचा पर्यावरणपूरक नवरात्रोत्सव
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २५ ः मुंबईत नवरात्रोत्सवाची धूम सुरू आहे. खार पूर्वेकडील डवरी कॉलनी स्थानिक रहिवासी सेवा समिती सार्वजनिक नवरात्रोत्सव मंडळाच्या सदस्यांनी देवीच्या सजावटीसाठी पर्यावरणपूरक देखावा साकारला आहे. रविवारपासून सुरू झालेल्या नवरात्रोत्सवानिमित्ताने विविध उपक्रम राबवले जात आहेत. यंदा या मंडळाचे २६वे वर्ष आहे.
सजावटकार रूपेश मोरे यांनी यावर्षी देवीसाठी महाल तयार केला आहे. रूपेश मोरे यांनी सांगितले, की टाकाऊ वस्तूंचा वापर करून पर्यावरणपूरक देखावा बनवण्याचा प्रयत्न केला. चार दिवस मेहनत घेऊन हा देखावा उभारला गेला. गेल्यावर्षी घरातील वापरातील पायपुसणे वापरून किल्ला बनवला होता. यावर्षी मोराची संकल्पना साकारली आहे. मंडळाचे सर्व सदस्य देखाव्यासाठी सहकार्य करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मंडळाचे संचालक सुरेश कदम, ॲन्थोनी बॅस्टीन यांचे नवरात्रोत्सवास मोठे सहकार्य लाभते. यंदा महिलांसाठी सामाजिक उपक्रम राबवले जातील.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.