मोबाईल खेचून जबरी चोरी करणारे दोन सराईत आरोपी जेरबंद,
मोबाईल खेचणारे सराईत जेरबंद
नवी मुंबई, मुंबईतील पाच गुन्ह्यांचा उलगडा
नवी मुंबई, ता.२४ (वार्ताहर): रस्त्याने पायी चालणाऱ्या व्यक्तींच्या हातातील मोबाईल फोन खेचणाऱ्या दोघांना सीबीडी पोलिसांनी जेरबंद केले आहे. या कारवाईतून नवी मुंबई, मुंबई परिसरातील पाच गुन्ह्यांची उकल करण्यात यश आले आहे.
सीबीडी बेलापूर सेक्टर-१५ परिसरात शनिवारी (ता.२०) रात्री पावणे अकराच्या सुमारास रस्त्याने पायी चालत जाणाऱ्या व्यक्तीच्या हातातील मोबाईल खेचण्यात आला होता. या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर गुन्हे प्रकटीकरण पथकाने सीसीटीव्ही फुटेज आणि आरोपींच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करताना सेक्टर ११ व १५ परिसरात सापळा लावला होता. आरोपी लाल रंगाच्या दुचाकीवरुन सीबीडी परिसरात आले असताना पोलिसांनी समीर खान(२२), इमरान शेखची (२५) धरपकड केली. त्यांनी सीबीडी, वाशी परिसरातून पाच मोबाईल चोरल्याची कबुली दिली असून ८० हजार ७०० रुपये किंमतीचे तीन मोबाईल फोन जप्त केले आहेत.
विविध ठिकाणी गुन्हे दाखल
विक्रोळी, बांगूर नगर, बांद्रा, नेहरुनगर, बीकेसी, नेरुळ पोलिस ठाण्यात समीर खानवर ७ वेगवेगळ्या प्रकारचे गुन्हे दाखल आहेत. तर इमरान शेखवर बांद्रा, शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल आहेत.