अनाधिकृत शाळांना शासकीय अभय!

अनधिकृत शाळांना शासकीय अभय!
हेतूपुरस्सर कारवाईकडे दुर्लक्ष; प्रभारी गटशिक्षणाधिकाऱ्याकडून टाळाटाळ
पनवेल, ता. २४ (बातमीदार) ः पालिका हद्दीतील बेकायदेशीर शाळांवर गुन्हे दाखल केले जात आहेत, मात्र दुसरीकडे तालुक्यामध्ये विनापरवानगी सुरू असलेल्या खासगी शाळांवर गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडून कोणतीही कायदेशीर कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यांना एकप्रकारे अभय दिला जात असल्याचे चित्र आहे. पालिका प्रशासनाकडून कठोर पावले उचलले जातात मग तालुका शिक्षण विभाग निद्रिस्त का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
पनवेल तालुक्यात शाळा काढण्याचा धडाका काही संस्थांकडून लावण्यात आला आहे. पूर्व प्राथमिक शाळांबरोबरच माध्यमिक शाळासुद्धा सुरू करण्यात आल्या आहेत. जिकडे तिकडे शाळाच शाळा अशी एकंदरीत परिस्थिती आहे, परंतु पहिलीपासून शिक्षण देण्यासाठी संबंधित शैक्षणिक संस्थांना परवानगी असणे आवश्यक आहे. वेगवेगळ्या अटी-शर्तींची पूर्तता केल्यानंतर त्यांना शाळा सुरू करण्यासाठी मान्यता दिली जाते, परंतु काही शाळांना शिक्षण विभागाची परवानगी नसल्याने त्या अनधिकृतपणे सुरू आहेत. यामुळे भविष्यात विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता निर्माण होते.
पालिका हद्दीत तळोजा येथे अशाप्रकारे बेकायदेशीर पाच शाळांवर आयुक्त मंगेश चितळे यांच्या आदेशानुसार शिक्षण विभागाने थेट गुन्हे दाखल केले आहेत. त्यामुळे महापालिका क्षेत्रात विनापरवाना शाळा चालवणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत, परंतु तालुका गटशिक्षणाधिकारी यांच्या अखत्यारीत असलेल्या अनधिकृत शाळा मात्र अद्यापही सुरू आहेत. त्या ठिकाणी शेकडो विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यांना नोटिसा देण्यापलीकडे प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी सीताराम मोहिते यांनी पुढे कोणतीही कार्यवाही केली नाही. यासंदर्भात सीताराम मोहिते यांना संपर्क साधला असता कोणतीही प्रतिक्रिया मिळाली नाही.
शिक्षण विभागाचे पालकांकडे बोट!
अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर करून शिक्षण विभाग मात्र नामानिराळे होत आहे. आम्ही पालकांना सांगितले होते तरीसुद्धा त्यांनी या बेकायदेशीर शाळांमध्ये प्रवेश घेतला, असा बचावात्मक पवित्रा घेत संबंधित अनधिकृतपणे चालवणाऱ्या शाळांना अप्रत्यक्षरीत्या अभय दिले जात आहे. संबंधितांवर कोणतीही कारवाई केली जात नाही.
या आहेत अनधिकृत शाळा!
प्राथमिक ग्रामीण
आकृती एज्युकेशन ॲन्ड वेल्फेअर सी एस एम बी इंटरनॅशनल स्कूल, उलवे
न्यू इंग्लिश स्कूल, नेरे
किड्स गार्डन पब्लिक स्कूल, टेमघर
एस.जी.टी. इंटरनॅशनल, करंजाडे
साई गणेश एज्युकेशन सोसायटी नवजीवन इंटरनॅशनल स्कूल, खारपाडा
वेदिक ट्री इंटरनॅशनल स्कूल, करंजाडे
वेदगृह इंटरनॅशनल स्कूल, करंजाडे
दि बुद्धिष्ट इंटरनॅशनल स्कूल, ओवळे
सनराईस इंग्लिश स्कूल, वावंजे
माध्यमिक ग्रामीण
दि बुद्धिष्ट इंटरनॅशनल स्कूल, करंजाडे
कै. मंजुळा त्रिंबक (साखरेशेठ) ठाकूर इंग्रजी माध्यम शाळा-पाले बुद्रुक कोळवाडी
ज्ञानाई माध्यमिक विद्यालय, धामणी वाजे
न्यू इंग्लिश स्कूल, कोपरा
